الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من بلدتي أبو ديس والعيزرية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثمانية مواطنين من بلدتي العيزرية وأبو ديس شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي العيزرية وأبو ديس، واعتقلت كلا من: رائد ربيع أبو زيد، وزياد ربيع، وأحمد خالد ربيع، ومحمد صالح محسن أبو حرية، وعمر النوافلة، ومحمد داود بدر، وأحمد مازن أبو الريش، ومحمود دمدوم، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.
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