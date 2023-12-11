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الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من بلدتي أبو ديس والعيزرية

12/11/2023 3:12:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثمانية مواطنين من بلدتي العيزرية وأبو ديس شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدتي العيزرية وأبو ديس، واعتقلت كلا من: رائد ربيع أبو زيد، وزياد ربيع، وأحمد خالد ربيع، ومحمد صالح محسن أبو حرية، وعمر النوافلة، ومحمد داود بدر، وأحمد مازن أبو الريش، ومحمود دمدوم، بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.




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