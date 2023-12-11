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بوريل: القصف على غزة مستمر بكثافة غير عادية

12/11/2023 3:12:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال مسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن القصف مستمر على غزة بكثافة غير عادية، وإن الآلاف يُدفعون للحدود مع مصر.


وأضاف بوريل أن أعداد الضحايا المدنيين في تزايد، وإسرائيل تستخدم نفس الأساليب جنوب القطاع كما في شماله.

وقال أيضا إنه يجب منع تهجير الناس في غزة من أراضيهم، وإنه لا يوجد المزيد من أماكن الإيواء في القطاع.


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