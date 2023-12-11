الطوارئ الروسية ترسل شحنة جديدة من المساعدات الإنسانية لسكان غزة

وجاء في بيان وزارة الطوارئ الروسية: "توجهت طائرة "إيل-76" تابعة لوزارة الطوارئ الروسية إلى مطار العريش المصري تحمل 17.5 طن من المساعدات الإنسانية من بطانيات ومؤن وأغذية وملابس وأدوية وغيرها من المستلزمات لسكان قطاع غزة". وذكرت الوزارة أنه سيتم تسليم الشحنة لممثلي جمعية الهلال الأحمر المصري، الذين سينقلونها إلى قطاع غزة.

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