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حزب الله يعلن مقتل اثنين من عناصره

12/11/2023 3:12:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل اثنين من عناصره في المعارك الدائرة مع الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.


وكانت مصادر أفادت أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف محيط بلدات الناقورة وزبقين ويارين ومروحين والجبين جنوبي لبنان.


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