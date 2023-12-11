حزب الله يعلن مقتل اثنين من عناصره
التاريخ
12/11/2023 3:12:08 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن حزب الله اللبناني عن مقتل اثنين من عناصره في المعارك الدائرة مع الجيش الإسرائيلي على الحدود اللبنانية.
وكانت مصادر أفادت أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف محيط بلدات الناقورة وزبقين ويارين ومروحين والجبين جنوبي لبنان.
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