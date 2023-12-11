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ممثلو الادعاء الأمريكي يطلبون عدم تأجيل محاكمة ترامب

12/11/2023 3:12:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- حث ممثلو الادعاء الأمريكي السلطة القضائية على رفض طلب الرئيس السابق دونالد ترامب إيقاف إجراءات محاكمته المتعلقة بتدخله في انتخابات 2020.

وذكر موقع "أكسيوس" أن إجراءات الاستئناف يمكن أن تؤدي إلى تأخير محاكمة ترامب، التي من المقرر أن تبدأ في اليوم السابق للثلاثاء الكبير (يوم الانتخابات المبكرة في موسم الانتخابات التمهيدية للرئاسيات الأمريكية)، وقد تؤثر نتائجها على هذه القضايا الجنائية الثلاث الأخرى التي يواجهها ترامب، المرشح الجمهوري للانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2024.
وكتب المدعون من فريق المحامي الخاص جاك سميث في الدعوى: "خلال فترة الاستئناف، يمكن أن ينشأ أي عدد من المسائل في هذه القضية التي لا يشملها الاستئناف؛ ولا ينبغي للمحكمة إصدار أمر يمنعها من التعامل معها"، مطالبين المحكمة بالحفاظ على تاريخ بدء المحاكمة في 4 مارس.

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