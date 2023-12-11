قطاعات تجارية ومؤسسات تستجيب للإضراب الشامل نصرة لغزة

(MENAFN
- Amman Net)
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يشارك كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لأعمال النسخة الحادية والعشرين من منتدى الدوحة
وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تعلن أمس، استشهاد أردنية وزوجها الغزي، وجميع أفراد عائلتها إثر استمرار القصف الإسرائيلي العدواني الذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة.
تعرض بعض مرافق المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوبي غزة لسقوط شظايا وقنابل دخانية نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.
وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، يعلن عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1445 هجري/ 2024 ميلادي
توقف ضخ مياه الديسي، لإجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة لعدد من مرافق منظومة مياه الديسي، اعتبارا من اليوم ولغاية مساء يوم الخميس.
استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح، فجر اليوم، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في خان يونس جنوبي قطاع غزة.
تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. قطاعات تجارية ومؤسسات تستجيب للإضراب الشامل نصرة لغزة 12/11/2023 - 10:46 عمان ن
أضربت العديد من القطاعات التجارية والصناعية وغيرها في عمّان و العديد من المحافظات، الاثنين، إضراباً شاملاً عن العمل في إطار الدعوات للإضراب العالمي دعماً لقطاع غزة ورفضاً للعدوان على غزة.
وأغلقت معظم شركات القطاع الخاص والمحال أبوابها التزاماً بالإضراب بينما استمر عمل المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية.
ووضعت العديد من المحال والمراكز التجارية يافطات على أبوابها تؤكد التزامها بالإضراب وتندد بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.
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