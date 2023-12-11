MENAFN - Amman Net)نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، يشارك كمتحدث رئيسي في الجلسة الافتتاحية لأعمال النسخة الحادية والعشرين من منتدى الدوحةوزارة الخارجية وشؤون المغتربين، تعلن أمس، استشهاد أردنية وزوجها الغزي، وجميع أفراد عائلتها إثر استمرار القصف الإسرائيلي العدواني الذي يستهدف المدنيين في قطاع غزة.تعرض بعض مرافق المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوبي غزة لسقوط شظايا وقنابل دخانية نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، يعلن عن بدء التسجيل الأولي للراغبين في أداء فريضة الحج لموسم الحج 1445 هجري/ 2024 ميلاديتوقف ضخ مياه الديسي، لإجراء أعمال صيانة وقائية مبرمجة لعدد من مرافق منظومة مياه الديسي، اعتبارا من اليوم ولغاية مساء يوم الخميس.استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات بجروح، فجر اليوم، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في خان يونس جنوبي قطاع غزة.تكون الأجواء لطيفة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، ودافئة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة × أدخل بعض الكلمات المفتاحية. قطاعات تجارية ومؤسسات تستجيب للإضراب الشامل نصرة لغزة 12/11/2023 - 10:46 عمان ن

أضربت العديد من القطاعات التجارية والصناعية وغيرها في عمّان و العديد من المحافظات، الاثنين، إضراباً شاملاً عن العمل في إطار الدعوات للإضراب العالمي دعماً لقطاع غزة ورفضاً للعدوان على غزة.

وأغلقت معظم شركات القطاع الخاص والمحال أبوابها التزاماً بالإضراب بينما استمر عمل المؤسسات الحكومية والدوائر الرسمية.

ووضعت العديد من المحال والمراكز التجارية يافطات على أبوابها تؤكد التزامها بالإضراب وتندد بالعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.





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