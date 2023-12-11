بعد الفيتو الأمريكي.. جلسة طارئة للأمم المتحدة غدًا

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- أبلغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، اليوم الاثنين، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن عقد الجلسة العامة الخامسة والأربعين للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، يوم غد الثلاثاء.

يذكر أن الدورة الطارئة ستعقد بسبب فشل مجلس الأمن بتبنّي مشروع قرار يطالب بوقف الحرب على غزة بعد فيتو من الولايات المتحدة، الدولة دائمة العضوية بالمجلس.

وجاء في بيان، أن الجمعية تطلب استئناف الدورة في رسالة بعثت بها مصر وموريتانيا بصفتهما رئيسين للمجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.