بعد الفيتو الأمريكي.. جلسة طارئة للأمم المتحدة غدًا

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN- أبلغ رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، دينيس فرانسيس، اليوم الاثنين، الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن عقد الجلسة العامة الخامسة والأربعين للدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة، يوم غد الثلاثاء.
يذكر أن الدورة الطارئة ستعقد بسبب فشل مجلس الأمن بتبنّي مشروع قرار يطالب بوقف الحرب على غزة بعد فيتو من الولايات المتحدة، الدولة دائمة العضوية بالمجلس.
وجاء في بيان، أن الجمعية تطلب استئناف الدورة في رسالة بعثت بها مصر وموريتانيا بصفتهما رئيسين للمجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
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