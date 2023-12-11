الذهب يهبط مع صعود الدولار والأنظار على اجتماعات البنوك المركزية وبيانات أمريكية

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN-تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في ظل ارتفاع الدولار فيما يترقب المستثمرون عددا من الاجتماعات المهمة للبنوك المركزية وصدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة ليصل إلى 1997.16 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0514 بتوقيت غرينتش بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 بالمئة إلى 2013.20 دولار.

وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في شركة كيه.سي.إم تريد“تسببت أرقام الوظائف القوية يوم الجمعة في إعادة تشكيل التوقعات بالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) في العام المقبل مما يوفر متنفسا للدولار وعوائد السندات ويفرض بعض الضغط النزولي على الذهب”.

وارتفع الدولار 0.1 بالمئة مقابل عملات منافسة مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

وأظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت 199 ألفا الشهر الماضي، وهي أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 180 ألف وظيفة. ودفع التقرير المتداولين إلى تقليص التوقعات بأن المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في شهر مارس/ آذار.

وسيتابع المتداولون تقرير أسعار المستهلكين الأمريكيين لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني عن كثب بحثا عن مزيد من الأدلة حول أسعار الفائدة قبل بيان المجلس الاحتياطي الاتحادي وتعليقات رئيسه جيروم باول يوم الأربعاء.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير عند نطاق 5.25 بالمئة إلى 5.50 بالمئة هذا الأسبوع. كما سيعقد البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك النرويج والبنك الوطني السويسري اجتماعات السياسة النقدية الخاصة بهم يوم الخميس.

ويتوقع جولدمان ساكس أن يخفض المركزي الأمريكي أسعار الفائدة لأول مرة في الربع الثالث من العام المقبل في وقت أبكر من توقعاته السابقة للربع الأخير، مستشهدا بتحسن بيانات التضخم.

ومن شأن أسعار الفائدة المنخفضة دعم الذهب الذي لا يدر عائدا.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 22.94 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 914.27 دولار وتراجع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 938.68 دولار للأوقية.

(رويترز)