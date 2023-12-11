مستعمرون يهاجمون المزارعين في عقربا جنوب نابلس

MENAFN - Palestine News Network ) نابلس/PNN- هاجم مستعمرون، اليوم الإثنين، المزارعين وقاطفي الزيتون في بلدة عقربا جنوب نابلس.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستعمرين هاجموا قاطفي الزيتون في منطقة شارع يانون القديم، وأطلقوا الأعيرة النارية لترهيب المواطنين وحملهم على مغادرة أراضيهم.

ونفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستعمرون، ما مجموعه 333 اعتداءً ضد قاطفي الزيتون منذ بدء الموسم في الأسبوع الأول من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بحسب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

وأوضحت الهيئة أن قوات الاحتلال والمستعمرين منعوا المواطنين من الوصول إلى مساحة 500 ألف دونم من أراضيهم، بينها 200 ألف دونم حاصرها الاحتلال بالمستعمرات، و300 ألف دونم معزولة خلف جدار الفصل العنصري.