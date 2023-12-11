الذهب يهبط مع صعود الدولار وسط ترقب لأسعار الفائدة وبيانات أميركية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في ظل ارتفاع الدولار، فيما يترقب المستثمرون عددا من الاجتماعات المهمة للبنوك المركزية وصدور بيانات التضخم الأمريكية هذا الأسبوع لاستجلاء المزيد من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة.



وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% ليصل إلى 1997.16 دولار للأوقية (الأونصة) بينما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1% إلى 2013.20 دولار.



وقال تيم ووترر كبير محللي السوق في شركة كيه.سي.إم تريد "تسببت أرقام الوظائف القوية يوم الجمعة الماضي في إعادة تشكيل التوقعات بالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) في العام المقبل مما يوفر متنفسا للدولار وعوائد السندات ويفرض بعض الضغط النزولي على الذهب".



وارتفع الدولار 0.1% مقابل عملات منافسة مما يزيد تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.



وأظهرت البيانات أن الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة زادت 199 ألفا الشهر الماضي، وهي أعلى من توقعات الاقتصاديين البالغة 180 ألف وظيفة. ودفع التقرير المتداولين إلى تقليص التوقعات بأن المركزي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في شهر آذار.



CNBC