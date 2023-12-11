من «إكسبو 2020» إلى «COP28».. «لوحة العالم» تبعث رسائل إنسانية لحماية كوكب الأرض

لوحة فنية مُبهرة بألوان برّاقة تمتد على مسافة 4 أمتار، تأخذ مكانها بزهوٍ في أروقة المنطقة الزرقاء في مؤتمر الأطراف "COP28" تحت شعار "لوحة العالم"، لتروي قصصا ورسائل إنسانية هدفها حماية كوكب الأرض من تبعات التغير المناخي.

تستوقف "لوحة العالم"، عشرات المشاركين في مؤتمر الأطراف، لمشاهدة التناغم في مكوناتها التي تجمع سحر الفن بأجناسه ومدارسه المختلفة، في قالب واحد وهو "الدعوة إلى التسامح والمحبة والسلام بين شعوب الأرض".

وتعج اللوحة، التي تم رسمها خلال فعاليات“إكسبو 2020 دبي” وتعرض الآن في المنطقة الزرقاء في "COP28" ، برسومات مختلفة تحكي عن تناغم مفعم بالحيوية يستحضر النقوش والخطوط الملونة التي تضع حدود شكل الشخصيات والمفردات والعبارات والاقتباسات المُلهمة التي تتوزع على السطح، بعضها كتب باللغة العربية مثل "إكسبو دبي 2020 يجمعنا" في تصميم فني يجمع التعبير بالكلمة والصورة.

وتجمع حدود اللوحة، التي تضم بين ثناياها قاسماً مشتركاً وهو "السلام والمحبة"، صورة مؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها وعزتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" وهو يقف شامخاً في قلب الصحراء القديمة، في تعبير عن دور الدولة قيادةً وشعباً في نشر التسامح والخير والسلام للجميع.

وتتزين اللوحة أيضا بالشعار المشهور لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، "فوز، نصر، حب" لتشكل محوراً ومضموناً جوهرياً في قلب اللوحة يختصر أسمى المعاني الإنسانية.

والتقت وكالة أنباء الإمارات "وام"، بيكسلطان نورغالي، المؤلف الكازاخستاني المشارك في فكرة اللوحة، على هامش مشاركته في مؤتمر الأطراف "COP28"، ليروي تفاصيل تصميمها بمشاركة أكثر من 2070 فرداً من أكثر من 200 دولة من بينهم 52 إماراتياً.

وقال بيكسلطان: " لوحة العالم هو مشروع فني اجتماعي عالمي قام بتوحيد العالم من خلال الفن، ولوحة فريدة من نوعها شارك فيها أشخاص من جميع أنحاء كوكب الأرض، بما في ذلك ممثلو هوليود ومخرجون وموسيقيون بارزون ونجوم رياضة عالميون وشخصيات عامة".

وعن مراحل صناعة اللوحة، أضاف: " بدأت فكرة لوحة العالم لصاحبها المصور السينمائي داوت شيخيسلاموف من قلب جناح كازاخستان في إكسبو دبي بالتزامن مع انطلاق المعرض قبل أن يتم عرضها أخيراً في ساحة الوصل، لتوحيد كوكب الأرض تحت سقف قبة واحدة".

وأكد أن الاعتراف باللوحة من قبل موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية هو "إنجاز قياسي" باعتبارها اللوحة القماشية التي شارك أكبر عدد من الأشخاص في تنفيذها.

وأضاف: " لوحة العالم هي دليل حي على أن جميع سكان الكوكب، بغض النظر عن لون بشرتهم أو دينهم أو مكان إقامتهم، يحلمون بالعيش على الأرض في وئام وتوافق وسلام. والأهم من ذلك أنها تؤكد الرغبة في الحفاظ على الحياة في كوكبنا".

وأشار بيكسلطان إلى أن الإقبال الكبير من المشاركين في رسم لوحة العالم بمختلف جنسياتهم وثقافاتهم يعكس مدى حرصهم على المساهمة في هذا النوع من الفن الهادف، معرباً عن شكره لكل من أسهم في إنجاح هذا العمل.

وقال : " لا تمثل هذه اللوحة عملا فنيًا هائلاً فحسب، بل تركز أيضا على الروح الإنسانية المشتركة التي تتجاوز الحدود والاختلافات الثقافية."

ومن بين المشاركين البارزين في“لوحة العالم”، نيكولا ساركوزي، الرئيس الفرنسي الأسبق، والفنان والممثل البريطاني ريز أحمد الحائز على جائزة الأوسكار، وموريس أشلي أستاذ الشطرنج الأمريكي، وباي لينغ، الممثلة الأمريكية الصينية.

كما شارك في اللوحة أيضا ، روي جونز جونيور، الملاكم الأمريكي مشهور، وكارلا بروني، سيدة فرنسا الأولى سابقاً، وتيمور بيكمامبيتوف، المخرج الكازاخستاني، وديماش كوداي بيرجن، المغني الكازاخستاني، وإيزابيل جيفروي، المغنية والمؤلفة الفرنسية، وزيمفيرا، المغنية الروسية الشهيرة، وكاريبيك كويوكوف، الرسام الكازاخستاني المرشح لجائزة نوبل للسلام.



