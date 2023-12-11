قبل افتتاح مشواره بمونديال الأندية.. «فيفا» يوافق على طلب لاتحاد جدة ويرفض آخر

وافق الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، على طلب نادي الاتحاد السعودي، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، لكنه رفض آخر.

وتنطلق غداً الثلاثاء 12 ديسمبر منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، وتستمر حتى 22 من نفس الشهر، بمدينة جدة السعودية، وتلعب مبارياتها على ملعبين هما الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، واستاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.

ويمثل العرب في هذه البطولة، الأهلي المصري بطل قارة إفريقيا، واتحاد جدة السعودي الذي يشارك بصفته بطل الدوري المحلي للبلد المستضيف، فيما ستكون باقي الفريق المشاركة هي، مانشستر سيتي بطل أوروبا، وكلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا، وأوراوا ريد الياباني بطل آسيا، وفلومينينسي بطل كوبا ليبرتادوريس.

وأبلغت إدارة نادي اتحاد جدة، مسؤولي "فيفا" خلال الساعات الماضية، حاجتهم إلى استبدال اسم اللاعب البرازيلي فيليبي لويز باللاعب الشاب سويلم المنهالي، كون الأول سيغيب عن الفريق في كأس العالم للأندية، بسبب الإصابة، وهو الطلب الذي تمت الموافقة عليه، خاصة أن لوائح مونديال الأندية تنص على أحقية أي فريق في الاستبدال قبل 24 ساعة من انطلاق المباراة الأولى للمسابقة، على أن يكون سبب الاستبدال قهرياً.

وعلى جانب آخر، رفضت اللجنة المنظمة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، طلب اتحاد جدة قبل مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في مباراته الافتتاحية، بوضع "تيفو" على كامل ملعب الجوهرة الذي يستضيف المباراة.

وكتب الحساب الرسمي لقناة "الإخبارية" السعودية على منصة "إكس": "اللجنة المنظمة للفيفا ترفض طلب الاتحاد بوضع تيفو على كامل ملعب الجوهرة، وتمنع الألعاب النارية بكافة أشكالها في المدرجات".

يذكر أن الفائز من مواجهة اتحاد جدة وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، سيواجه الأهلي المصري، في مباراة الدور التالي من كأس العالم للأندية.

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