«إيجل هيلز» تبرم اتفاقية مع «برود» لإدخال تكنولوجيا البناء المستدام إلى الإمارات

أعلنت "إيجل هيلز" و"برود" (Broad)، عن إبرام اتفاقية تعاون لإدخال تقنية البناء "هولون" منخفضة الكربون والتي تستخدم هياكل بناء غير خرسانية إلى دولة الامارات.

ويهدف التعاون إلى دعم جهود التنمية العقارية المستدامة، وتعزيز جودة الحياة ورفع درجة الشفافية في معالجة تغير المناخ تماشياً مع رؤية "الإمارات 2031".

كما ستطلق الشركتان مشروعاً تجريبياً لتوطيد التعاون بينهما.

وتعد تقنية البناء "هولون"، التي طورتها "برود"(Broad)، منهجيةً متفردة في البناء، تستخدم مكونات مصنعة بالكامل لتشييد مبانٍ لا خرسانية من شأنها خفض الانبعاثات الكربونية وتوفير استخدام الطاقة. وتم تطبيق هذه التقنية بنجاح في العديد من الدول، بما في ذلك الصين. وبموجب الشراكة، ستشهد الإمارات إدخال هذه التقنية المبتكرة لأول مرة إلى القطاع العقاري، بما يدعم مساعي الدولة في دفع عجلة التنمية المستدامة.

وسيشكل المشروع التجريبي الذي سيتم إطلاقه في دولة الإمارات نموذجاً يشجع الدول الأخرى على تبني هذه التقنية المستدامة في قطاع البناء، وسيساعد في تقليل الانبعاثات الكربونية الناجمة عن أنشطة قطاع البناء، وتعزيز التنمية المسؤولة والصديقة للبيئة في المنطقة. ويتواءم هذا المشروع مع المُستهدفات الطموحة لرؤية "الإمارات 2031".

وتمثل الشراكة بين "إيجل هيلز" و"برود" (Broad) خطوة نوعية نحو تعزيز التنمية المستدامة في دولة الإمارات والمنطقة عموماً، حيث ينعكس تبني هذه التقنية الجديدة إيجابياً على البيئة، ويُسهم في إرساء معايير جديدة لجودة حياة السكان. ومن خلال هذه الشراكة، سترسخ دولة الإمارات العربية المتحدة مكانتها الرائدة في مجال البناء المستدام.

واكد محمد العبار المؤسس ورئيس مجلس إدارة ايجل هيلز أن الشراكة تجسيد حقيقي يعكس التزامنا في مجال الاستدامة والوعي البيئي بما يتماشى مع الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة للقطاع العقاري في الإمارات، ويعتبر هذا المشروع الفريد من نوعه في المنطقة نقلة نوعية في مجال المحافظة خفض الانبعاثات وتقليل استخدام الطاقة وتدوير المياه المستخدمة.



واشار العبار إلى أن الإمارات اتخذت عدة خطوات فاعلة في هذا المجال، اذ احتلت الإمارات المرتبة 14 عالمياً من حيث عدد المباني المستدامة، كما أنها الدولة الوحيدة في المنطقة التي صدرت ضمن أفضل 30 مبنى، حيث بلغ عدد المباني الخضراء فيها أكثر من 900 مبنى.

وأشار الى ان هذه التجربة ستفتح المجال أمامنا وامام الشركات الاخرى بإحداث نقلة نوعية في عمليات البناء وإنجازها في وقت قياسي وبالتالي تخفيض التكاليف وايضاً تقليل الانبعاثات، بالإضافة إلى إمكانية العمل على مشاريع منوعة سكنية وتجارية تحمل بصمة بيئية مستدامة.





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