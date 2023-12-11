ايديال ستاندرد تحصد الميدالية الفضية في مجال الاستدامة من وكالة "إيكوفاديس" العالمية

(MENAFN
- Katch ) حصلت شركة ايديال ستاندرد، الشركة الرائدة عالمياً في توفير الحلول المبتكرة للحمّامات في مختلف القطاعات (الصحية والخدمية والمنزلية) على الميدالية الفضية في مجال الاستدامة تقديراً لالتزامها المستمر بهذا المبدأ.
تعد "إيكوفاديس" وكالة عالمية رائدة تستخدم معايير موثوقة لتقييم الشركات في مجال الاستدامة، والتصنيف الذي أحرزته ايديال ستنادرد من وكالة "إيكوفاديس" وضَعها في مركز أعلى بنسبة 25 % من بين أكثر من 85,000 شركة تم تقييمها على المستوى العالمي باستخدام معايير التقييم التي تتضمن البيئة، وأخلاقيات العمل العادلة، وسلسلة التوريد.
ويستعرض التقرير مدى حرص ايديال ستاندرد على الالتزام بمبدأ الاستدامة والحفاظ على البيئة وسلسلة التوريد ويضعها بنسبة %15 بين أفضل رواد هذا المجال ويعد هذا التقييم الأول للشركة.
وكان حصول الشركة على الميدالية الفضية تقديراً لجهودها وخاصة بعد نشر تقريرها الأول في شهر مارس عن الاستدامة الذي كان بعنوان "معاً من أجل مستقبل أفضل". ((رابط التقرير)), الذي يوضح خطة الشركة في الوصول إلى الحياد الكربوني ويحدد نهجها في إدارة النفايات، وطرق التغليف المستدام، وكيفية تحقيق معايير السلامة العالمية والحفاظ عليها في كافة عملياتها، بالإضافة إلى تحقيق السلامة والصحة في العمل، والحفاظ على تكافؤ الفرص.
وأكد أحمد حافظ، الرئيس التنفيذي لشركة ايديال ستاندرد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن هذه الميدالية تعتبر إنجازاً آخراً لشركة ايديال ستاندرد مؤكداً الدور الكبير الذي تقوم به لتعزيز الممارسات المستدامة والعمليات المسؤولة، كما هو موضّح في استراتيجية الشركة الشاملة للبيئة والمسؤولية الاجتماعية (ESG).
وعلّقت فاطمة ميمومي، مديرة الشؤون البيئية والاجتماعية والحوكمة في ايديال ستاندرد، قائلة: "لم يكن من الممكن تحقيق هذا الإنجاز بدون الجهود المبذولة من قبل فريق ايديال ستاندرد بأكمله، حيث ساهم تعاونهم وتفانيهم في عملهم في تحقيق هذا الهدف الهام."
كما أنها توجهت بالشكر إلى جميع العملاء والشركاء على دعمهم المستمر وثقتهم. وأَضافت: "أن هذا الإنجاز هو إنجاز جماعي يحفزنا على مواصلة تحسين ممارسات الاستدامة".
"لقد قدم لنا تقييم "إيكوفاديس" العديد من التوصيات والمقترحات التي سنقوم بإعطائها الأولوية وتنفيذها على مدى السنوات القادمة، حيث نسعى إلى تحسين نتائجنا في التقييمات المستقبلية".
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