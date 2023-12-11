مذكرة تفاهم لتطوير حلول ومنتجات أصول رقمية مُبتكرة

(MENAFN
- Dukemir) دبي، الإمارات العربية المتحدة - 11 ديسمبر 2023: أعلنت شركة الفردان للصرافة، الشركة الرائدة في قطاع الخدمات المالية في الإمارات العربية المتحدة عن توقيعها مذكرة تفاهم مع «فيوز Fuze»، منصة البنية التحتية للأصول الرقمية المُبتكرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتعزيز أطر التعاون المشترك حول تطوير حلول ومنتجات أصول رقمية لعملاء الفردان.
ووقّع مذكرة التفاهم كل من حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة، ومحمد علي يوسف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «فيوز Fuze» في المكتب الرئيسي للفردان بحضور عدد من المسؤولين من كلا الشركتين.
وتحرص الشركتان من خلال مذكرة التفاهم على وضع إطار عمل يساعد في تطوير وتوفير حلول ومنتجات أصول رقمية تتماشى مع اللوائح التنظيمية والمعايير الصارمة التي وضعتها دولة الإمارات. كما يجسد هذا التعاون الرؤية المشتركة للطرفين في دعم وتحقيق طموح دولة الإمارات بتعزيز مكانتها كمركز مالي جدير بالثقة في مجال الاقتصاد الرقمي في المنطقة.
واستجابةً للطلب المتزايد على حلول مالية رقمية مبتكرة، سوف تُمكّن فيوز من خلال هذا التعاون عملاء الفردان من شراء وبيع وامتلاك وتحويل الأصول الرقمية بشكل سلس وآمن وسهل الاستخدام.
وفي تصريحٍ له حول توقيع مذكرة التفاهم، عبّر حسن فردان الفردان، الرئيس التنفيذي لشركة الفردان للصرافة عن تفاؤله بالشراكة قائلاً: "إن التزامنا بالابتكار يظل راسخًا في ظل التحوّل الرقمي الذي نشهده، ومن خلال التعاون القائم مع منصة "فيوز" نتطلع إلى توفير حلول مالية متطورة لعملائنا، كما نؤكد حرصنا على الاستمرار بتقديم خدمات مالية أكثر أمانًا وسلاسةً، تُحاكي المستقبل وتواكب التطور".
وأضاف قائلاً: "هذه الشراكة تتوافق تمامًا مع أهداف برنامج تحوّل البنية التحتية المالية التابع لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وتساهم بشكل بارز في تحقيق رؤية وأهداف الإمارات لتصبح مركز مالي مدعوم بالاقتصاد الرقمي."
وبدوره أعرب محمد علي يوسف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «فيوز Fuze» عن سعادته قائلاً": "تمثل شركة الفردان للصرافة جزءًا أساسياً من نسيج القطاع المالي في دولة الإمارات، حيث تتمتع الشركة بإرث عريق يمتد لأكثر من 50 عامًا من المعرفة والخبرة الواسعة متمثلة في خدمة ملايين المواطنين والمقيمين على أرض الدولة. ويشرفنا أن نساهم في تطوير منتجات أصول رقمية رائدة ومبتكرة لعملاء الفردان للصرافة".
ويمثل هذا التعاون خطوة مشجعة ونقلة نوعية في مجال الخدمات المالية الرقمية في دولة الإمارات من خلال حشد الجهود المشتركة لريادة الحلول المُبتكرة وقيادة الشعوب نحو استشراف المستقبل الرقمي.
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