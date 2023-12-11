بريطانيا تقيم مكتب لتنفيذ العقوبات التجارية لمتابعة الشركات التي تهرب العقوبات المفروضة على روسيا

(MENAFN
) في خطوة هامة، أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط لإنشاء مكتب تنفيذ العقوبات التجارية، وحدة تنفيذية مخصصة بهدف تعزيز قدراتها في متابعة الشركات التي تحاول تهريب العقوبات المفروضة على روسيا. وستكون هذه الوحدة الجديدة مسؤولة عن التنفيذ المدني للعقوبات التجارية، مع التحقيق النشط في الانتهاكات المحتملة، وفرض العقوبات، وإحالة القضايا للتنفيذ الجنائي.
كما تُشرف على هذه المبادرة وزارة الأعمال والتجارة، وتهدف ليس فقط إلى القضاء على تهرب العقوبات ولكن أيضًا إلى مساعدة الشركات في ضمان الامتثال. وتمتد اختصاصات الوحدة إلى أنشطة أي شركة وطنية بريطانية أو شركة مسجلة في المملكة المتحدة قد تسعى لتجاوز العقوبات عن طريق توجيه المنتجات عبر بلدان أخرى.
كذلك من المتوقع أن يبدأ مكتب تنفيذ العقوبات التجارية العمل في وقت مبكر من العام المقبل، وسيعمل بالتعاون مع مكتب تنفيذ العقوبات المالية الحالي. وتأتي هذه الخطوة ردًا على المخاوف التي أعربت عنها الحكومة البريطانية بشأن محاولات روسيا لتجاوز العقوبات الحالية. في الأسبوع الماضي، وقامت المملكة المتحدة بفرض 46 تدابير جديدة تستهدف أفرادًا ومجموعات من مختلف البلدان يُزعم أنهم متورطون في سلاسل إمداد عسكرية روسية. وشملت هذه التدابير كيانات تعمل في الصين وتركيا وصربيا والإمارات العربية المتحدة وأوزبكستان.
في حين شددت الحكومة البريطانية على أن العقوبات قد فُرضت على تجارة بقيمة 20 مليار جنيه إسترليني (25.07 مليار دولار) من السلع بين المملكة المتحدة وروسيا. ولعل أهمية الأمر تكمن في أن واردات روسيا شهدت انخفاضًا كبيرًا بلغ 94 في المئة في السنة التي تسبق فبراير 2023 مقارنة بالسنة السابقة. ويُعتبر مكتب تنفيذ العقوبات التجارية استجابة استراتيجية لتعزيز قدرات المملكة المتحدة في التنفيذ وضمان فعالية العقوبات في مواجهة تكتيكات التجاوز المتطورة التي تستخدمها الكيانات المستهدفة.
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