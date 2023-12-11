المستثمرون يعيدون تقييم توقعاتهم للتيسير النقدي المتوقع من الاحتياطي الفيدرالي والمركزي الأوروبي في 2024

(MENAFN
) يقوم المستثمرون بإعادة تقييم توقعاتهم بشأن مدى التيسير النقدي المتوقع من كل من مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي في عام 2024. وتشير خدمة فييدووتش التابعة لمجموعة "سي ام اي" إلى أن حوالي 60 بالمئة من التجار يتوقعون الآن انخفاضًا في أسعار الفائدة بحلول مارس 2024، مع ازدياد الاعتقاد بين صناع السياسة أنهم قد نجحوا في تشديد السياسات بما يكفي لتوجيه التضخم إلى معدلات الهدف.
كما تشير التوقعات إلى أن البنك المركزي قد يبدأ الخطوات الأولى لخفض الفائدة في مايو 2024 بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع توقع خفض متوقع يبلغ 125 نقطة أساس. ومن المتوقع أن يبقى اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي القادم في 12 و13 ديسمبر بدون تغيير في أسعار الفائدة، مما يعزز الرأي السائد في السوق بأن البنك المركزي الأمريكي قد انهى دورة رفع أسعار الفائدة.
كذلك حذر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول من التوقعات المبكرة لخفض أسعار الفائدة، ويفسر بعض محللي السوق استخدامه لمصطلح "متوازن" كدلالة على أن المركزي الفيدرالي راضٍ عن المسار الحالي وليس لديه خطط فورية لمزيد من رفع أسعار الفائدة. وتتسق هذه الآراء مع رأي السوق بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أكمل دورته في رفع أسعار الفائدة، حيث شهد ارتفاعاً كبيراً من مستويات قريبة من الصفر في مارس 2022 إلى أكثر من 5 بالمئة بحلول شهر يوليو من هذا العام.
في حين بما يتعلق بالبنك المركزي الأوروبي، تقوم الأسواق بتسعير إمكانية خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة في ست مرات، في عام 2024. وسيؤدي هذا الإجراء إلى خفض معدل الفائدة الرئيسي بنسبة 150 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة, وزادت فرص بدء دورة التيسير النقدي في الربع الأول من 2024 إلى حوالي 90 بالمئة, وهو سيناريو كان يبدو غير مرجح قبل ثلاثة أسابيع فقط. بينما يعبر صناع السياسة عن قلق مستمر بشأن التضخم، ويعترفون أيضًا بأنه قد لا يكون هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة إلى ما بعد 4 بالمئة, وقرر البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا رفع أسعار الفائدة بربع نقطة في المائة إلى 4 بالمئة, مما يشكل الزيادة العاشرة على التوالي منذ يوليو 2022، بهدف الحد من التضخم إلى أعلى مستوى له منذ إطلاق اليورو في عام 1999. ومع ذلك، وأشار الخبراء إلى أن هذا الارتفاع قد يكون الأخير في الوقت الحالي.
وإذا تحققت توقعات السوق، فقد يكون البنك المركزي الأوروبي هو الأول بين البنوك المركزية الكبرى في تنفيذ خفض أسعار الفائدة في عام 2024، مبتدئًا دورة تيسير أكثر تطرفًا قد يتبعها. وتؤكد المشاعر المتطورة في الأسواق المالية على التوازن الحساس الذي تتنقل فيه البنوك المركزية مع معالجة مخاوف التضخم مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد.
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