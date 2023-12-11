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توافد نجوم قارة إفريقيا على المغرب استعداداً لحضور حفل «كاف»

12/11/2023 2:39:57 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توافد نجوم كرة القدم الإفريقية على مدينة مراكش بالمغرب، لحضور حفل جوائز الاتحاد الإفريقي "كاف"، الذي يقام اليوم الإثنين.

وضمت قائمة المدعوين لهذا الحفل، صامويل إيتو، وباتريك مبوما (الكاميرون)، الحاجي ضيوف، وخاليلو فاديغا (السنغال)، إيمانويل أديبايور (توغو)، غاي أوكوشا، ونوانكو كانو، جون أوبي ميكيل (نيجيريا)، جوناثان بيترويبا (بوركينا فاسو)، كالوشا بواليا (زامبيا)، أحمد حسن (مصر).

ويخوض أساطير الكرة الإفريقية قبل الحفل مباراة استعراضية بحضور رئيس اتحاد كرة القدم بالمغرب فوزي لقجع، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي للكاف، وبمشاركة وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، بجانب نجوم أسود الأطلس القدامى أمثال يوسف حجي، وصلاح بصير، ونور الدين نايبت، وغيرهم.

ويترقب الجميع الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية التي يتنافس عليها الثلاثي محمد صلاح من مصر، وأشرف حكيمي من المغرب، وأوسيمين من نيجيريا.

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