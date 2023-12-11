توافد نجوم قارة إفريقيا على المغرب استعداداً لحضور حفل «كاف»

(MENAFN
- Al-Bayan)
توافد نجوم كرة القدم الإفريقية على مدينة مراكش بالمغرب، لحضور حفل جوائز الاتحاد الإفريقي "كاف"، الذي يقام اليوم الإثنين.
وضمت قائمة المدعوين لهذا الحفل، صامويل إيتو، وباتريك مبوما (الكاميرون)، الحاجي ضيوف، وخاليلو فاديغا (السنغال)، إيمانويل أديبايور (توغو)، غاي أوكوشا، ونوانكو كانو، جون أوبي ميكيل (نيجيريا)، جوناثان بيترويبا (بوركينا فاسو)، كالوشا بواليا (زامبيا)، أحمد حسن (مصر).
ويخوض أساطير الكرة الإفريقية قبل الحفل مباراة استعراضية بحضور رئيس اتحاد كرة القدم بالمغرب فوزي لقجع، ورئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم باتريس موتسيبي، بالإضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي للكاف، وبمشاركة وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب، بجانب نجوم أسود الأطلس القدامى أمثال يوسف حجي، وصلاح بصير، ونور الدين نايبت، وغيرهم.
ويترقب الجميع الإعلان عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية الإفريقية التي يتنافس عليها الثلاثي محمد صلاح من مصر، وأشرف حكيمي من المغرب، وأوسيمين من نيجيريا.
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