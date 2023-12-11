طيار أمريكي يقفز قبل تحطم طائرة من طراز إف-16 قبالة سواحل كوريا الجنوبية

أكد مسؤولون عسكريون أمريكيون وكوريون جنوبيون أن طيارا بالقوات الجوية الأمريكية نجا بسلام اليوم الاثنين قبل أن تسقط طائرته المقاتلة من طراز إف-16 في البحر قبالة الساحل الجنوبي الغربي لكوريا الجنوبية.

أفاد الجناح المقاتل الثامن الأمريكي في بيان أن القوات البحرية الكورية الجنوبية انتشلت الطيار المجهول الهوية وكان "مستيقظا وفي حالة مستقرة".

أضاف البيان أن الطيار أعيد إلى قاعدة كونسان الجوية بالقرب من مدينة غونسان الساحلية بجنوب غرب البلاد، حيث سيتم تقييم حالته بشكل أكبر.

أقلع الطيار من القاعدة الجوية، التي تستخدمها القوات الجوية الأمريكية والكورية الجنوبية بشكل مشترك، في رحلة تدريب دورية واضطر إلى الخروج من الطائرة بعد تعرضه لحالة طوارئ غير محددة أثناء الرحلة.

قال الجناح المقاتل الثامن، الذي يتكون من سربين من طائرات إف-16، إنه يحقق في سبب حالة الطوارئ أثناء الطيران.

من جانبه، قال العقيد ماثيو سي جايتكي، قائد الجناح المقاتل الثامن، في بيان "نحن ممتنون لاستعادة طيارنا بأمان من قبل حلفائنا من جمهورية كوريا وأن الطيار في حالة جيدة".

تحطمت طائرة تابعة للقوات الجوية الأمريكية من طراز أوسبري قبالة جنوب اليابان يوم 29 نوفمبر خلال مهمة تدريبية، ما أسفر عن مقتل جميع الأشخاص الثمانية الذين كانوا على متنها.









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