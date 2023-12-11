إنتاج الحبوب في الصين يسجل رقماً قياسياً خلال العام الحالي

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني وصول إنتاج الحبوب في الصين خلال العام الحالي إلى مستوى قياسي جديد.

وذكر مكتب الإحصاء الوطني في بيان اليوم الاثنين إن إنتاج الحبوب الزراعية خلال العام الحالي زاد بنسبة3ر1% سنويا إلى 41ر695 مليون طن بما يقل عن توقعات وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية.

وفي أكتوبر الماضي ذكرت الوزارة أنها تتوقع وصول إجمالي إنتاج الحبوب في الصين خلال العام الحالي إلى أكثر من 650 مليون طن، مع زيادة إنتاج موسم الخريف.

وأشارت الوزارة إلى أن معظم مناطق زراعة الحبوب في موسم الخريف سجلت أحوالا جوية مواتية رغم وقوع بعض الكوارث الطبيعية في عدد منها.

وأرجع الخبراء والمسؤولون نمو الإنتاج إلى زيادة المساحات المزروعة وتحسن الإنتاجية وبخاصة بالنسبة للمحاصيل الأساسية مثل الذرة وفول الصويا.





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