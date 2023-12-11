Monday, 11 December 2023 11:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ماذا حدث لضابط إسرائيلي أهدى تفجير منزل في غزة لابنته؟

12/11/2023 2:39:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفادت مصادر إعلامية بمقتل الضابط الذي تسبب بجدل كبير في العالم بقيامه بإهداء ابنته الصغيرة تفجيرا في غزة، لكن مصادر أخرى نفت الخبر وقالت إنه غير دقيق.

وكشف الجيش الإسرائيلي على موقعه مقتل الضابط بيركوفيتش (28 عاما)، يوم الخميس الماضي، التابع لكتيبة 699 تشكيل "حجي 551".

وأفادت وسائل إعلام بأن بيركوفيتش هو ذاته الضابط الذي قام قبل أسابيع بإهداء ابنته تفجيرا في غزة، وتم تأكيد ذلك، بعد تداول صورة الضابط المقتول مقارنتها بالفيديو لعملية تفجير المنزل.

ولم تذكر وسائل الإعلام العبرية بشكل مباشر أن الضابط الذي قتل هو نفسه صاحب واقعة تفجير منزل إهداء لابنته في غزة، لكن تم نشر صورة بيركوفيتش، التي تتطابق مع صاحب الفيديو الشهير، الذي أثار غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الضابط الإسرائيلي قد أهدى طفلته بمناسبة عيد ميلادها الثاني، تفجيرا في أحد المناطق السكنية في قطاع غزة.

ويقول الضابط في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع: "أهدي هذا التفجير إلى ابنتي الأميرة أيالا بمناسبة عيد ميلادها، اليوم أصبح عمرها عامين. أشتاق إليك".

ثم يتصل هاتفيا بمحطة التشغيل ويعلمهم أن التفجير سيكون بعد العد، ليبدأ العد التنازلي ويظهر دخان كثير وهو يتصاعد من إحدى البنايات التي تم تفجيرها.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن 420 ضابطا وجنديا قتلوا في معارك غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، لقي منهم نحو 20 عسكريا مصرعهم خلال الأيام الخمسة الماضية.


تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN11122023000110011019ID1107569073

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث