ماذا حدث لضابط إسرائيلي أهدى تفجير منزل في غزة لابنته؟

أفادت مصادر إعلامية بمقتل الضابط الذي تسبب بجدل كبير في العالم بقيامه بإهداء ابنته الصغيرة تفجيرا في غزة، لكن مصادر أخرى نفت الخبر وقالت إنه غير دقيق.

وكشف الجيش الإسرائيلي على موقعه مقتل الضابط بيركوفيتش (28 عاما)، يوم الخميس الماضي، التابع لكتيبة 699 تشكيل "حجي 551".

وأفادت وسائل إعلام بأن بيركوفيتش هو ذاته الضابط الذي قام قبل أسابيع بإهداء ابنته تفجيرا في غزة، وتم تأكيد ذلك، بعد تداول صورة الضابط المقتول مقارنتها بالفيديو لعملية تفجير المنزل.

ولم تذكر وسائل الإعلام العبرية بشكل مباشر أن الضابط الذي قتل هو نفسه صاحب واقعة تفجير منزل إهداء لابنته في غزة، لكن تم نشر صورة بيركوفيتش، التي تتطابق مع صاحب الفيديو الشهير، الذي أثار غضبا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الضابط الإسرائيلي قد أهدى طفلته بمناسبة عيد ميلادها الثاني، تفجيرا في أحد المناطق السكنية في قطاع غزة.

ويقول الضابط في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع: "أهدي هذا التفجير إلى ابنتي الأميرة أيالا بمناسبة عيد ميلادها، اليوم أصبح عمرها عامين. أشتاق إليك".

ثم يتصل هاتفيا بمحطة التشغيل ويعلمهم أن التفجير سيكون بعد العد، ليبدأ العد التنازلي ويظهر دخان كثير وهو يتصاعد من إحدى البنايات التي تم تفجيرها.

ووفقا للجيش الإسرائيلي، فإن 420 ضابطا وجنديا قتلوا في معارك غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، لقي منهم نحو 20 عسكريا مصرعهم خلال الأيام الخمسة الماضية.





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