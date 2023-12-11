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جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023

12/11/2023 2:39:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تنطلق غداً الثلاثاء 12 ديسمبر منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2023، وتستمر حتى 22 من نفس الشهر، بمدينة جدة السعودية، وتلعب مبارياتها على ملعبين هما الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، واستاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة.

ويمثل العرب في هذه البطولة، الأهلي المصري بطل قارة إفريقيا، واتحاد جدة السعودي الذي يشارك بصفته بطل الدوري المحلي للبلد المستضيف، فيما ستكون باقي الفريق المشاركة هي، مانشستر سيتي بطل أوروبا، وكلوب ليون المكسيكي بطل الكونكاكاف، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل أوقيانوسيا، وأوراوا ريد الياباني بطل آسيا، وفلومينينسي بطل كوبا ليبرتادوريس.

وتبدأ منافسات كأس العالم للأندية 2023 بمواجهة الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، على أن يلعب الفائز مع الأهلي المصري في الدور التالي.

جدول مباريات كأس العالم للأندية 2023

المباراة 1
الاتحاد السعودي × أوكلاند سيتي النيوزيلاندي - الثلاثاء 12 ديسمبر 2023
22:00 بتوقيت الإمارات
21:00 بتوقيت السعودية
20:00 بتوقيت مصر

المباراة 2
الأهلي المصري × الفائز من مباراة 1 - الجمعة 15 ديسمبر 2023
22:00 بتوقيت الإمارات
21:00 بتوقيت السعودية
20:00 بتوقيت مصر

المباراة 3
كلوب ليون المكسيكي × أوراوا ريد الياباني - الجمعة 15 ديسمبر 2023
18:30 بتوقيت الإمارات
17:30 بتوقيت السعودية
16:30 بتوقيت مصر

المباراة 4
فلومينينسي × الفائز من المباراة 2 - الإثنين 18 ديسمبر 2023
22:00 بتوقيت الإمارات
21:00 بتوقيت السعودية
20:00 بتوقيت مصر

المباراة 5
الفائز من المباراة 3 × مانشستر سيتي - الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
22:00 بتوقيت الإمارات
21:00 بتوقيت السعودية
20:00 بتوقيت مصر

النهائي - الجمعة 22 ديسمبر 2023
الفائز من المباراة 4 × الفائز من المباراة 5
2:00 بتوقيت الإمارات
21:00 بتوقيت السعودية
20:00 بتوقيت مصر

تحديد المركز الثالث - الجمعة 22 ديسمبر 2023
الخاسر من المباراة 4 × الخاسر من المباراة 5
18:30 بتوقيت الإمارات
17:30 بتوقيت السعودية
16:30 بتوقيت مصر

القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية 2023

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2023، على قنوات الرياضية السعودية SSC، التي تمتلك حقوق بث البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يذكر أن نادي ريال مدريد هو البطل التاريخي لمسابقة كأس العالم للأندية، حيث سبق له الفوز باللقب 5 مرات، فيما يأتي برشلونة في الوصافة بـ 3 ألقاب.

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