إغلاق الطرق وتأخير الرحلات الجوية في الصين بسبب العواصف الثلجية

(MENAFN
- Al-Bayan)
أدى تساقط الثلوج إلى إغلاق الطرق ووقف عمل وسائل النقل العام وتأخير الرحلات الجوية في العاصمة الصينية بكين، بالإضافة إلى أجزاء أخرى من البلاد، اليوم الاثنين.
وأعلن التلفزيون الصيني الرسمي إلغاء 184 خطا للحافلات في بكين خلال ساعة الذروة الصباحية، بسبب حالة الطقس. أما على خطوط مترو الأنفاق، فقد قامت سلطات المدينة بتشغيل المزيد من القطارات والعاملين الفنيين الإضافيين، بغرض نقل الأشخاص الذين يقومون بتغيير وسيلة مواصلاتهم من الطرق العادية إلى المترو.
وأفادت السلطات بأن ساعة الذروة بدأت في وقت مبكر كثيرا عما هو معتاد في أيام الاثنين.
كما أغلقت السلطات أجزاء من الطريق في مقاطعة هيبي المحيطة ببكين، وفي مقاطعات هيلونججيانج ولياونينج وجيلين شمالي البلاد، وأيضا في منطقة منغوليا الداخلية، بسبب تساقط الثلوج.
وتم إلغاء الدراسة في معظم المدارس الابتدائية والثانوية. ولم ترد بشكل أولي أي تقارير بشأن وقوع حوادث أو إصابات كبيرة.
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