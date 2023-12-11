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إغلاق الطرق وتأخير الرحلات الجوية في الصين بسبب العواصف الثلجية

12/11/2023 2:39:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أدى تساقط الثلوج إلى إغلاق الطرق ووقف عمل وسائل النقل العام وتأخير الرحلات الجوية في العاصمة الصينية بكين، بالإضافة إلى أجزاء أخرى من البلاد، اليوم الاثنين.

وأعلن التلفزيون الصيني الرسمي إلغاء 184 خطا للحافلات في بكين خلال ساعة الذروة الصباحية، بسبب حالة الطقس. أما على خطوط مترو الأنفاق، فقد قامت سلطات المدينة بتشغيل المزيد من القطارات والعاملين الفنيين الإضافيين، بغرض نقل الأشخاص الذين يقومون بتغيير وسيلة مواصلاتهم من الطرق العادية إلى المترو.

وأفادت السلطات بأن ساعة الذروة بدأت في وقت مبكر كثيرا عما هو معتاد في أيام الاثنين.

كما أغلقت السلطات أجزاء من الطريق في مقاطعة هيبي المحيطة ببكين، وفي مقاطعات هيلونججيانج ولياونينج وجيلين شمالي البلاد، وأيضا في منطقة منغوليا الداخلية، بسبب تساقط الثلوج.

وتم إلغاء الدراسة في معظم المدارس الابتدائية والثانوية. ولم ترد بشكل أولي أي تقارير بشأن وقوع حوادث أو إصابات كبيرة.


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