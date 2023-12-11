شكوك حول مشاركة هالاند في كأس العالم للأندية 2023

(MENAFN
- Al-Bayan)
تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، بمنافسات كأس العالم للأندية 2023، التي تنطلق غداً الثلاثاء، ويشارك فيها السيتيسينز بصفة بطل أوروبا، بسبب الإصابة التي يعاني منها.
وعلق مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، على إصابة هالاند، التي تسببت في غيابه عن مواجهة السيتيسينز أمس الأحد، أمام لوتون تاون، وانتهت بفوز السماوي 1/2، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر الدوري الإنجليزي.
وقال غوارديولا في تصريحات عقب المباراة لشبكة "BBC": "لا نعرف مدة غيابه، يعاني من إصابة في القدم".
وتابع: "سنتابع الوضع يوماً بيوم وأسبوعاً بأسبوع، نأمل أن يتعافى للمشاركة في كأس العالم للأندية".
ويعاني هالاند من إصابة في القدم تسمى (كسر إجهادي في مشط الكاحل)، بحسب وسائل إعلام عالمية.
تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز
MENAFN11122023000110011019ID1107569069
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.