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شكوك حول مشاركة هالاند في كأس العالم للأندية 2023

12/11/2023 2:39:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق آرلينغ هالاند نجم مانشستر سيتي، بمنافسات كأس العالم للأندية 2023، التي تنطلق غداً الثلاثاء، ويشارك فيها السيتيسينز بصفة بطل أوروبا، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وعلق مدرب مانشستر سيتي بيب غوارديولا، على إصابة هالاند، التي تسببت في غيابه عن مواجهة السيتيسينز أمس الأحد، أمام لوتون تاون، وانتهت بفوز السماوي 1/2، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر الدوري الإنجليزي.

وقال غوارديولا في تصريحات عقب المباراة لشبكة "BBC": "لا نعرف مدة غيابه، يعاني من إصابة في القدم".

وتابع: "سنتابع الوضع يوماً بيوم وأسبوعاً بأسبوع، نأمل أن يتعافى للمشاركة في كأس العالم للأندية".

ويعاني هالاند من إصابة في القدم تسمى (كسر إجهادي في مشط الكاحل)، بحسب وسائل إعلام عالمية.

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