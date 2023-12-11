المحكمة العليا في الهند تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لكشمير

(MENAFN
- Al-Bayan)
صادقت المحكمة العليا في الهند الإثنين على قرار حكومة ناريندرا مودي إلغاء الحكم الذاتي الجزئي لولاية جامو كشمير ذات الغالبية المسلمة.
واعتبرت المحكمة أن القرار الصادر في العام 2019 كان "تتويجا لمسار الدمج وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة".
كما أمرت المحكمة بإجراء انتخابات في الولاية العام المقبل، مشددة على وجوب أن تتم مساواتها بالولايات الهندية الأخرى "في أقرب وقت ممكن".
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