المحكمة العليا في الهند تصادق على إلغاء الحكم الذاتي لكشمير

صادقت المحكمة العليا في الهند الإثنين على قرار حكومة ناريندرا مودي إلغاء الحكم الذاتي الجزئي لولاية جامو كشمير ذات الغالبية المسلمة.

واعتبرت المحكمة أن القرار الصادر في العام 2019 كان "تتويجا لمسار الدمج وبالتالي هو ممارسة مشروعة للسلطة".

كما أمرت المحكمة بإجراء انتخابات في الولاية العام المقبل، مشددة على وجوب أن تتم مساواتها بالولايات الهندية الأخرى "في أقرب وقت ممكن".





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