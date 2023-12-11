سميتها قاتلة.. تعرف على أخطر النباتات في العالم

MENAFN - Khaberni) خبرني - توجد النباتات في جميع أنحاء العالم، وتشغل مجموعة متنوعة من البيئات، بما في ذلك الصحاري والغابات والأراضي الرطبة. تلعب النباتات دورًا مهمًا في النظام البيئي، حيث توفر الغذاء والمأوى للعديد من الحيوانات، وللنباتات العديد من الأنواع منها المفيد ومنها السام... في الآتي سنسلط الضوء على أخطر النباتات في العالم

1. الهملوك المائي أو شوكران المياه الهملوك المائي هو نبات عشبي سام ينمو في جميع أنحاء العالم. إنه أحد أكثر النباتات سمية في العالم، ويمكن أن يؤدي تناوله إلى الوفاة في غضون ساعات قليلة.

2. الباذنجان المميت الباذنجان المميت هو نبات عشبي سام ينمو في جميع أنحاء العالم. وهو نبات قديم استخدم في الطب التقليدي لآلاف السنين. ومع ذلك، فهو سام للغاية ويمكن أن يؤدي تناوله إلى الوفاة.

3. ياسمين أبيض الياسمين الأبيض هو نبات عشبي سام ينمو في جميع أنحاء العالم. وهو نبات زينة شائع، ولكن يجب التعامل معه بحذر لأنه يمكن أن يكون سامًا للغاية.

4. حبوب الخروع حبوب الخروع هي بذور نبات الخروع. فهي سامة للغاية ويمكن أن تسبب أعراضًا خطيرة، بما في ذلك القيء والإسهال والشلل وحتى الموت.

5. رجل الجراد رجل الجراد هو شجرة دائمة الخضرة تنمو في جميع أنحاء العالم. جميع أجزاء الشجرة سامة، بما في ذلك اللحاء والأوراق والبذور