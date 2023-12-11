الفاصوليا البيضاء تقي من سرطان القولون

MENAFN - Khaberni) خبرني - وجد باحثون من مركز إم دي أندرسون للسرطان بجامعة تكساس أن إضافة الفاصوليا البيضاء إلى النظام الغذائي للناجين من سرطان القولون والمستقيم يساعد في الوقاية من السرطان والحاجة إلى علاجه مجدداً.

وفي الوقت الذي تطوّرت علاجات سرطان القولون والمستقيم الحديثة، إلا أن ما بين 7% و29% من الذين يتلقون علاجاً لسرطان القولون والمستقيم يعانون من تكرار الإصابة به خلال 5 سنوات.

ووفق "مديكال نيوز توداي"، أظهرت الدراسة أن المشاركين الذين لديهم أكبر زيادة في استهلاك الفاصوليا، يومياً أو قريباً من ذلك، كان لديهم خطر أقل لتكرار الورم الحميد المتقدم للقولون والمستقيم، وهو نوع من الأورام عالية الخطورة والتي من المحتمل جداً أن تتطور إلى ورم خبيث.

وبحسب الدكتورة كاري دانييل ماكدوجال الباحثة الرئيسية: "إذا لم يتم اكتشاف هذا الورم على الفور عند تنظير القولون وإزالته بالكامل يشكل خطورة عالية".

وأضافت ماكدوجال: "بعد اجتياز رحلة السرطان الصعبة، يرغب الناجون بالتأكيد في تجنب المشكلات الصحية الرئيسية والموهنة الأخرى، ويلعب ميكروبيوم الأمعاء دوراً مركزياً" وتؤثر الفاصوليا البيضاء على ميكروبيوم الأمعاء بما تحتويه من مضادات للالتهابات.

ودعت النتائج الأطباء للإشارة إلى أهمية الفاصوليا البيضاء إلى مرضاهم، ضمن توصيات النظام الغذائي الصحي.