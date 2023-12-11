مجموعة سيجنا تقرر زيادة قيمة برنامجها لإعادة شراء الأسهم بمقدار 10 مليارات دولار

(MENAFN
) في تحول استراتيجي، قررت مجموعة سيجنا، وهي لاعب بارز في قطاع خدمات الرعاية الصحية الأمريكي، زيادة قيمة برنامجها لإعادة شراء الأسهم بمقدار 10 مليارات دولار. ويأتي هذا القرار عقب التقارير التي تشير إلى تخليها عن خططها للاستحواذ على منافستها هيومانا، حسبما أفادت به صحيفة وول ستريت جورنال يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر. وكان الاندماج المقترح يهدف إلى خلق عملاق في مجال خدمات الرعاية الصحية بقيمة سوقية مجتمعة تبلغ 140 مليار دولار. وتشير مصادر مطلعة إلى أن الصفقة فشلت بسبب عدم القدرة على التوصل إلى توافق بشأن التسعير وشروط أخرى مالية. ونتيجة لذلك، قامت سيجنا بتحويل تركيزها نحو السعي لاستحواذات بحجم أصغر.
كما كانت هناك إشارات تشير إلى أن سيجنا وهيومانا كانتا في محادثات بشأن استحواذ نقدي وبالأسهم في الشهر الماضي، مع إمكانية الاكتمال بحلول نهاية 2023. ومع ذلك، تبرز الأحداث الأخيرة التحديات التي تواجه التوصل إلى اتفاق بين عملاقي الرعاية الصحية هذين.
كذلك أعلنت سيجنا قرارها بزيادة قيمة برنامجها لإعادة شراء الأسهم بمقدار 10 مليارات دولار. ويرتفع بذلك إجمالي قيمة برنامج الإعادة إلى 11.3 مليار دولار. وقد أيدت هذه المبادرة مجلس إدارة سيجنا، معبرًا عن الثقة في وضعها المالي وإشارة إلى التزامها تجاه قيمة المساهمين. كجزء من البرنامج المحسن، تهدف سيجنا إلى إعادة شراء أسهم بقيمة لا تقل عن 5 مليارات دولار بين الوقت الحالي ونهاية النصف الأول من العام القادم.
في حين من المقرر تنفيذ جزء من هذا البرنامج من خلال عمليات إعادة الشراء المسرعة في الربع الأول من عام 2023. وتعكس هذه الإعلانات استجابة سيجنا استراتيجية للتطورات في مشهد صناعة خدمات الرعاية الصحية والتفاني في تحسين عوائد المساهمين في ظل فشل اندماجها المتوقع مع هيومانا.
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