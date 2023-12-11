الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين عدة مواطنين في الضفة الغربية.
ففي بيت لحم اعتلقت شابين، وأفاد رئيس جمعية الأسرى المحررين محمد حميدة، بأن المعتقلين هم شادي جمال عبيات من منطقة واد أبو فريحة، ومحمد عماد الراضيمن خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، بعد دهم منزلي ذويهما.
وأضاف حميدة أن قوات الاختلال اقتحمت مخيم الدهيشة جنوبا، وداهمت عدة منازل، واحتجزت عددا من المواطنين، منهم رأفت فرج ونجليه علي وعيسى، وأشرف رقبان، قبل أن يتم اطلاق سراحهم.
ومن رام الله اعتقلت قيصر يعقوب نفيعات من يعبد، بعد اقتحام البلدة وداهمت عدة منازل لأسرى محررين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واستجوبت ساكنيها وعرف من أصحابها: إبراهيم عبد الرحيم أبو بكر، وأسعد عصام قنيري، وسميح الشيخ نمر عمارنة، ومحمد مأمون عمارنة.
وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.
وفي بلدة كفردان غرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ياسين عابد بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته.
وفي مخيم بلاطة شرق نابلس. أفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات داخل المخيم ولم يبلغ عن إصابات.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال قامت بأعمال تجريف للشوارع داخل المخيم، وداهمت عدداً من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت ثلاثة مواطنين بينهم امرأة، هم تينا أحمد حشاش، وعمر غازي أبو ذراع، وصدقي الأغبر.
كما اقتحمت قوات الاحتلال، قرى سالم، ودير الحطب، وعزموط شرق نابلس،
بشكل متزامن، وجابت شوارعها دون الإبلاغ عن اعتقالات.
وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة مواطنين.
واعتقلت الطفل رضا رزق عودة مسالمة (17 عاما)، وجميل زباينة ونجله محمود من بلدة ترقوميا، وإياد عمرو، وإياس عادل النمورة من بلدة دورا، وأمين سر حركة "فتح" في إذنا لؤي سامي طميزي، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.
ومن قلقيلية أعتلقت الشاب عبد الله شناعة، بعد دهم منزله ذويه وتفتيشه.
كما اقتحمت قوات الاحتلال
قرية حجة شرق قلقيلية، وانتشرت في أحياء متفرقة منها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام.
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