الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين عدة مواطنين في الضفة الغربية.

ففي بيت لحم اعتلقت شابين، وأفاد رئيس جمعية الأسرى المحررين محمد حميدة، بأن المعتقلين هم شادي جمال عبيات من منطقة واد أبو فريحة، ومحمد عماد الراضيمن خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، بعد دهم منزلي ذويهما.

وأضاف حميدة أن قوات الاختلال اقتحمت مخيم الدهيشة جنوبا، وداهمت عدة منازل، واحتجزت عددا من المواطنين، منهم رأفت فرج ونجليه علي وعيسى، وأشرف رقبان، قبل أن يتم اطلاق سراحهم.

ومن رام الله اعتقلت قيصر يعقوب نفيعات من يعبد، بعد اقتحام البلدة وداهمت عدة منازل لأسرى محررين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واستجوبت ساكنيها وعرف من أصحابها: إبراهيم عبد الرحيم أبو بكر، وأسعد عصام قنيري، وسميح الشيخ نمر عمارنة، ومحمد مأمون عمارنة.

وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي بلدة كفردان غرب جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ياسين عابد بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزل ذويه والعبث بمحتوياته.

وفي مخيم بلاطة شرق نابلس. أفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات داخل المخيم ولم يبلغ عن إصابات.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال قامت بأعمال تجريف للشوارع داخل المخيم، وداهمت عدداً من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت ثلاثة مواطنين بينهم امرأة، هم تينا أحمد حشاش، وعمر غازي أبو ذراع، وصدقي الأغبر.

كما اقتحمت قوات الاحتلال، قرى سالم، ودير الحطب، وعزموط شرق نابلس،

بشكل متزامن، وجابت شوارعها دون الإبلاغ عن اعتقالات.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ستة مواطنين.



واعتقلت الطفل رضا رزق عودة مسالمة (17 عاما)، وجميل زباينة ونجله محمود من بلدة ترقوميا، وإياد عمرو، وإياس عادل النمورة من بلدة دورا، وأمين سر حركة "فتح" في إذنا لؤي سامي طميزي، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

ومن قلقيلية أعتلقت الشاب عبد الله شناعة، بعد دهم منزله ذويه وتفتيشه.

كما اقتحمت قوات الاحتلال

قرية حجة شرق قلقيلية، وانتشرت في أحياء متفرقة منها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام.