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الاحتلال يقتحم مقر الجمعية الخيرية في بيت اولا شمال الخليل

12/11/2023 2:27:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الخليل/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الاسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، مقر الجمعية الخيرية الاسلامية في بلدة بيت اولا شمال غرب الخليل.

وذكر مراسل الوكالة الرسمية، أن قوة كبيره من جيش الاحتلال، اقتحمت البلدة وداهمت مقر الجمعية الخيرية الاسلامية ومدرسة الأقصى التابعة لها، وصادرت أجهزة الحاسوب ومعدات وملفات خاصة بها وعاثت بمحتوياتها خرابا، وأغلقت باب الجمعية الرئيسي باللحام الكهربائي.

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