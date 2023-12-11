نتنياهو يشكل فريقا سريا لوضع خطط اليوم التاليلغزة

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- كشفت القناة الإسرائيلية 13 أن إسرائيل تستعد من وراء الكواليس لـ "اليوم التالي" في ما يتعلق بمسألة السيطرة على غزة. ووضع تصورات تتعلق بإدارة القطاع وإعادة الإعمار والجوانب المتعلقة بجبهة المواجهة مع حزب الله في "القطاع الشمالي".



واضافت القناة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قام بتشكيل فريق سري لفحص القضية، بقيادة مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، بالإضافة إلى عسكريين وعناصر من الموساد وجهاز الأمن العام (الشاباك)، وذلك في ظل الضغط الأميركي على إسرائيل لوضع تصور لليوم "التالي" للحرب.



وقد التقى الفريق بالفعل أربع مرات في الأسابيع القليلة الماضية، ومن المتوقع إجراء مناقشة أخرى هذا الأسبوع.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير مشارك في المناقشات إن "إسرائيل أبلغت الإدارة الأمريكية بوجود الفريق، ومن المهم لإدارة بايدن أن تقدم تل ابيب خطة لليوم التالي". وفي وقت لاحق، سيتم تقديم النتائج التي تم التوصل إليها في هذه المناقشات إلى مجلس الوزراء السياسي الأمني.

وخلال المناقشات، قال الوزير ديرمر : "يجب أن يكون هناك تغيير جذري في السلطة الفلسطينية ونظامها التعليمي، وبدون هذه التغييرات الثقافية ستجد إسرائيل نفسها في مواجهة سكان معاديين".

وقال منسق عمليات الحكومة في المناطق اللواء رزان عليان: "إن الجهود الإنسانية في القطاع يجب أن تستمر، ويجب مناقشة كافة القضايا المتعلقة بالنظام الفلسطيني في وقت لاحق.

من جانبه، قال رئيس شعبة الشؤون الإستراتيجية في الجيش الإسرائيلي، إليعازر توليدانو، "ستكون هناك فجوة زمنية كبيرة بين هزيمة حماس والقمع الكامل لجيوب المقاومة، وخلال هذه الفترة سيكون من الصعب إعادة إعمار القطاع من الناحية الثقافية لأن العمليات العسكرية ستستمر على نطاق واسع".

في حين قال هنغبي: "هناك احتمال كبير أننا سنحتاج إلى تعاون السعودية والإمارات في بناء البنية التحتية وفي تعاونهما لمنع حرب مستقبلية"؛ علما بأن واشنطن تحاول دفع الدول العربية وحلفاءها في المنطقة ،بما في ذلك الرياض وأبو ظبي والقاهرة، إلى التسليم بهزيمة حركة حماس، والمشاركة في المخططات المستقبلية لمصير القطاع.