الحرب على غزة في يومها الـ66: نحو 18 ألف شهيد ومجازر جديدة في مناطق متفرقة

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- في اليوم الـ66 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا والأحياء الشرقية لمدينة غزة في شمال القطاع، ومدينة خان يونس في الجنوب.
وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، فيما كثفت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمربعات السكنية ومحيط مراكز إيواء النازحين، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات بجروح متفاوتة، جميعهم من المدنيين وغالبيتهم من الأطفال، والنساء وكبار السن.
واستشهد 22 مواطناً، مساء أمس، في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية بأن 22 مواطناً، بينهم أطفال ونساء، استشهدوا إثر غارة لقوات الاحتلال على منازل في مخيم الغازي.
وكان قد استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في وقت سابق من اليوم، جراء قصف إسرائيلي وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها صوب منازل المواطنين وسط مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة العشرات.
كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف الأحياء الشرقية من مدينة غزة، في الوقت الذي تحاول فيه قوات الاحتلال مواصلة توغلها البري.
كما شنت طائرات الاحتلال غارات كثيفة على مدينة رفح، جنوب القطاع.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع ارتفاع العدد الإجمالي للشهداء إلى نحو 18 ألفا، والمصابين إلى 49 ألفا، غالبيتهم من الأطفال وكبار السن والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.
يتبع...
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