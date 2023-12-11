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الحرب على غزة في يومها الـ66: نحو 18 ألف شهيد ومجازر جديدة في مناطق متفرقة

12/11/2023 2:27:13 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- في اليوم الـ66 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا والأحياء الشرقية لمدينة غزة في شمال القطاع، ومدينة خان يونس في الجنوب.

وشن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات على مناطق متفرقة في القطاع، فيما كثفت المدفعية الإسرائيلية قصفها للمربعات السكنية ومحيط مراكز إيواء النازحين، ما أسفر عن استشهاد العشرات وإصابة المئات بجروح متفاوتة، جميعهم من المدنيين وغالبيتهم من الأطفال، والنساء وكبار السن.

واستشهد 22 مواطناً، مساء أمس، في قصف إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن 22 مواطناً، بينهم أطفال ونساء، استشهدوا إثر غارة لقوات الاحتلال على منازل في مخيم الغازي.

وكان قد استشهد 4 مواطنين وأصيب آخرون في وقت سابق من اليوم، جراء قصف إسرائيلي وسط مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائفها صوب منازل المواطنين وسط مدينة خان يونس، ما أدى لاستشهاد 4 مواطنين، وإصابة العشرات.

كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل مكثف الأحياء الشرقية من مدينة غزة، في الوقت الذي تحاول فيه قوات الاحتلال مواصلة توغلها البري.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات كثيفة على مدينة رفح، جنوب القطاع.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع ارتفاع العدد الإجمالي للشهداء إلى نحو 18 ألفا، والمصابين إلى 49 ألفا، غالبيتهم من الأطفال وكبار السن والنساء، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية في 7 تشرين أول/ أكتوبر الماضي.

يتبع...

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