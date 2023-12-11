100 شاحنة مساعدات دخلت غزة ومغادرة اجانب وجرحى

MENAFN - Palestine News Network ) غزة/PNN- دخلت قافلة مكونة من 100 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة قادمة من مصر خلال النهار عبر معبر رفح.

وذكرت شبكة CNN ذلك، بناءً على تحديث من هيئة المعابر الفلسطينية. وبحسب الإعلان، فإن ثلاث شاحنات تنقل ما يقارب 129 ألف لتر من الوقود لكل منها، واثنتين أخريين تنقلان غاز الطهي. كما أفادت التقارير أن إجمالي 513 شخصًا غادروا قطاع غزة صباح اليوم، من بينهم 468 أجنبيًا و25 جريحًا فلسطينيًا.