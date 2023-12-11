100 شاحنة مساعدات دخلت غزة ومغادرة اجانب وجرحى

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- دخلت قافلة مكونة من 100 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة قادمة من مصر خلال النهار عبر معبر رفح.
وذكرت شبكة CNN ذلك، بناءً على تحديث من هيئة المعابر الفلسطينية. وبحسب الإعلان، فإن ثلاث شاحنات تنقل ما يقارب 129 ألف لتر من الوقود لكل منها، واثنتين أخريين تنقلان غاز الطهي. كما أفادت التقارير أن إجمالي 513 شخصًا غادروا قطاع غزة صباح اليوم، من بينهم 468 أجنبيًا و25 جريحًا فلسطينيًا.
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