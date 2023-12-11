واشنطن بوست: الولايات المتحدة منحت إسرائيل آلاف الأطنان من القنابل

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن/PNN- قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، إن“الولايات المتحدة منحت إسرائيل عشرات الآلاف من أطنان القنابل لاستخدامها في هجماتها على غزة، لكنها لم تأخذ في الاعتبار الشروط الإنسانية في قوانينها”.

وأوضحت الصحيفة في خبرها، أن الولايات المتحدة أرسلت ما لا يقل عن 15 ألف قنبلة وأكثر من 50 ألف قذيفة مدفعية، بما في ذلك ألفي كيلوغرام من القنابل الخارقة للتحصينات، إلى إسرائيل منذ بدء الهجمات على غزة.

وأضافت أن ارتفاع عدد الشهداء في غزة أثار تساؤلات حول مسؤولية الولايات المتحدة في ضمان سلامة المدنيين، مشيرةً إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تتعرض لضغوط متزايدة لتزويدها إسرائيل بالأسلحة.

وفي 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت هدنة إنسانية بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أُنجزت بوساطة قطرية مصرية واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية محدودة للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وتزامن ذلك مع حرب مدمرة يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي على قطاع غزة، خلّفت حتى مساء السبت، 17 ألفا و997 شهيدا، و49 ألفا و229 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية، و”كارثة إنسانية غير مسبوقة”، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.