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موجز10

12/11/2023 2:27:09 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الحرب على غزة في يومها الـ66 نحو 18 ألف شهيد ومجازر جديدة في مناطق متفرقة، وتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا والأحياء الشرقية لمدينة غزة، ومدينة خان يونس.


دخلت قافلة مكونة من 100 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة قادمة من مصر خلال النهار عبر معبر رفح وخرو


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