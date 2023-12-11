موجز10
التاريخ
12/11/2023 2:27:09 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
الحرب على غزة في يومها الـ66 نحو 18 ألف شهيد ومجازر جديدة في مناطق متفرقة، وتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا والأحياء الشرقية لمدينة غزة، ومدينة خان يونس.
دخلت قافلة مكونة من 100 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة قادمة من مصر خلال النهار عبر معبر رفح وخرو
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