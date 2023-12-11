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الاحتلال يعتقل فلسطينيين في جنين

12/11/2023 2:26:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابين من بلدتي يعبد وكفردان في محافظة جنين .
وقالت مصادر أمنية لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قيصر يعقوب نفيعات من يعبد، بعد اقتحام البلدة وداهمت عدة منازل لأسرى محررين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واستجوبت ساكنيها وعرف من أصحابها: إبراهيم عبد الرحيم أبو بكر، وأسعد عصام قنيري، وسميح الشيخ نمر عمارنة، ومحمد مأمون عمارنة.
وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.




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