الاحتلال يعتقل فلسطينيين في جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابين من بلدتي يعبد وكفردان في محافظة جنين .
وقالت مصادر أمنية لـ"وفا "، إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب قيصر يعقوب نفيعات من يعبد، بعد اقتحام البلدة وداهمت عدة منازل لأسرى محررين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها واستجوبت ساكنيها وعرف من أصحابها: إبراهيم عبد الرحيم أبو بكر، وأسعد عصام قنيري، وسميح الشيخ نمر عمارنة، ومحمد مأمون عمارنة.
وأضافت أن مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.
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