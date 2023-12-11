بدء الامتحان العملي لطلبة الشامل للدورة الشتوية اليوم

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس جامعة البلقاء التطبيقية/ رئيس اللجنة العليا لامتحان الشهادة الجامعية المتوسطة (الامتحان الشامل)، أحمد العجلوني عن بدء فعاليات الامتحان العملي للدورة الشتوية لعام 2024 ابتداءً من اليوم الاثنين، وتستمر حتى الأربعاء الموافق 20 كانون الأول الحالي.



وأكد العجلوني أن الجامعة استكملت كافة الإجراءات اللازمة لعقد الامتحان العملي الذي من المتوقع أن يتقدم له (4431) طالبا وطالبة من (53) كلية جامعية وجامعية متوسطة تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، موزعين على (77) برنامجاً دراسياً.



وجرى اعتماد (41) مركزاً للامتحان العملي موزعة على الكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة الوطنية التي تشرف عليها الجامعة، ويشارك في الامتحان (158) لجنة امتحان متخصصة مركزية تضم في عضويتها (470) فاحصاً من المدرسين العاملين في الكليات الجامعية والجامعية المتوسطة الوطنية وذوي الخبرة والاختصاص من القطاع الخاص.



وأضاف العجلوني أن العدد الكلي للطلبة الذين تقدموا بطلبات اشتراك للدورة الشتوية لعام 2024 بلغ (6312) طالبا وطالبة موزعين على (90) تخصصاً، منهم (4207) طلاب سيتقدمون للامتحان لأول مرة، و(1583) طالبا وطالبة- معيدون وسيتقدمون في الأوراق التي لم يحققوا فيها متطلبات النجاح في الدورات السابقة، و (357) طالبا وطالبة ممن استنفدوا حقهم وسيتقدمون للامتحان بجميع أوراقه، و(165) طالبا وطالبة سيتقدمون للامتحان لرفع معدلاتهم.



وأعلنت الجامعة برنامج الامتحان العملي وتوزيع الطلبة على مراكز الامتحان في وقت سابق وبإمكان أي طالب معرفة مكان وزمان امتحانه العملي من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية.



أما بالنسبة للامتحانات النظرية، فسوف تنعقد خلال الفترة من 3/1/2024م ولغاية 10/1/2024م، وسيتم الإعلان عن أرقام الجلوس للطلبة المتقدمين للامتحان، ومراكز وجلسات الامتحان على الموقع الرسمي لوحدة التقييم والامتحانات العامة بعد الانتهاء من الامتحان العملي.