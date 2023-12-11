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الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم

12/11/2023 2:26:22 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابين من بيت لحم.
وأفاد رئيس جمعية الأسرى المحررين محمد حميدة، بأن الاحتلال اعتقل شادي جمال عبيات من منطقة واد أبو فريحة، ومحمد عماد الراضيمن خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، بعد دهم منزلي ذويهما.
وأضاف حميدة أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة جنوبا، وداهمت عدة منازل، واحتجزت عددا من المواطنين الفلسطينيين، منهم رأفت فرج ونجليه علي وعيسى، وأشرف رقبان، قبل أن يتم اطلاق سراحهم.




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