الاحتلال يعتقل شابين من بيت لحم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، شابين من بيت لحم.
وأفاد رئيس جمعية الأسرى المحررين محمد حميدة، بأن الاحتلال اعتقل شادي جمال عبيات من منطقة واد أبو فريحة، ومحمد عماد الراضيمن خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، بعد دهم منزلي ذويهما.
وأضاف حميدة أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الدهيشة جنوبا، وداهمت عدة منازل، واحتجزت عددا من المواطنين الفلسطينيين، منهم رأفت فرج ونجليه علي وعيسى، وأشرف رقبان، قبل أن يتم اطلاق سراحهم.
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