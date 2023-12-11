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الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي ويدعو للتقيد بالإرشادات

12/11/2023 2:26:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعت مديرية الأمن العام خلال حالة عدم الاستقرار الجوي على أهمية اتباع الإرشادات الصادرة عنها خلال الأحوال الجوية السائدة.
وتؤكد على المواطنين بضرورة الابتعاد عن جوانب الأَودية وأَماكن تشكّل السّيول والتجمعات المائية، وعدم المجازفة بعبورها سواءً بالمركبات أو سيراً على الأقدام.
وتهيب المديرية بسائقي المركبات إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرقات الخارجية حال تشكل الغبار الكثيف وتساقط الأمطار لتجنب خطر انزلاق المركبات أو تدني مدى الرؤية الأفقية، لا سيما المناطق الجنوبية والشرقية من المملكة.
وتشدد مديرية الأمن العام على ضرورة تثبيت الأجسام القابلة للتطاير بفعل شدة الرياح وتفقد وسائل التدفئة وصيانتها، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل بين الحين والآخر في حال استخدامها، وعدم النوم وهي مشتعلة.
ودعت المديرية إلى عدم التردد بالاتصال على رقم الطوارئ الموحد 911 إن دعت الحاجة لذلك.




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