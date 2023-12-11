ارتفاع أسعار النفط عالميا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، وعوضت بذلك أسعار الذهب الأسود جزء من خسائرها التي منيت بها في الفترة الماضية.
"غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.66% إلى 71.70 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.73% إلى 76.39 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وأنهت عقود النفط تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، حيث أغلقت عقود الخام الأمريكي تداولات الجمعة عند 71.23 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 2.75% عن سعر التسوية السابق.
MENAFN11122023000208011052ID1107568987
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.