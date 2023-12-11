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ارتفاع أسعار النفط عالميا

12/11/2023 2:26:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- ارتفعت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الاثنين، للجلسة الثانية على التوالي، وعوضت بذلك أسعار الذهب الأسود جزء من خسائرها التي منيت بها في الفترة الماضية.

"غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.66% إلى 71.70 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.73% إلى 76.39 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".
وأنهت عقود النفط تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع، حيث أغلقت عقود الخام الأمريكي تداولات الجمعة عند 71.23 دولار للبرميل بزيادة نسبتها 2.75% عن سعر التسوية السابق.

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