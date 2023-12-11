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اضراب شامل يعم فلسطين تنديدا بعدوان الاحتلال على غزة

12/11/2023 2:26:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- عمّ الإضراب الشامل محافظات فلسطين ، اليوم الإثنين، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ66 على قطاع غزة، وبالمجازر البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بقصف منازل المواطنين الغزيين الآمنين والمستشفيات ومراكز الإيواء.


وشلّ الإضراب الذي دعت إليه القوى الوطنية والإسلامية في المحافظات الشمالية، مناحي الحياة كافة، وأُغلقت الجامعات، والبنوك والمصارف، والمحلات التجارية، وسط دعوات جماهير شعبية إلى الاستمرار في فعاليات المواجهة مع الاحتلال في كل المناطق والشوارع والميادين.


كما شهدت المواصلات العامة إضرابا في جميع الخطوط، وكانت حركة المواطنين الفلسطينيين طفيفة، كما أغلقت المصانع والمعامل أبوابها.


ويأتي الإضراب الشامل، ضمن حراك عالمي، للدعوة إلى إضراب حول العالم، للمطالبة بوقف العدوان على قطاع غزة، وتضامنا مع الشعب الفلسطيني.


ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا شاملا على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، أسفر عن ارتقاء أكثر من 17,975 شهيدا، ونحو 51,300 جريح، أغلبيتهم من الأطفال وكبار السن والنساء، في حصيلة غير نهائية.

وفا


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