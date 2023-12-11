الرواجبة: إنترنت الأشياء يدعم فرص النمو الاقتصادي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، أهمية إنترنت الأشياء في دعم فرص النمو الاقتصادي بالمملكة، خصوصا مع إطلاق خدمات الجيل الخامس بالمملكة.



وبين المهندس الرواجبة أن دخول خدمات الجيل الخامس ستعزز من تطور الخدمات والتقنيات المرتبطة بإنترنت الأشياء ما يجعل الأردن مركزا لتصدير هذه التقنيات للعالم والدول المجاورة.



وأشار إلى أهمية التعديلات التي طرأت على تعليمات إنترنت الأشياء والتي تعتبر خطوة في غاية الأهمية في ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها العالم في مجال التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات.



وكان مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات أقر "تعليمات إنترنت الأشياء"، المعدلة لتعليمات ومتطلبات خاصة لإنشاء وتشغيل وإدارة منظومة إنترنت الأشياء، التي صدرت عام 2020 وتم تعديلها عام 2021.



ووفقا لرئيس مجلس مفوضي الهيئة المهندس بسام السرحان، فإن مراجعة وتعديل تعليمات إنترنت الأشياء في الوقت الراهن جاءت أهميتها بعد إطلاق خدمات الجيل الخامس، إلى جانب الإقبال الواضح عند الشركات والمؤسسات للاستثمار في الأجهزة والوسائل التكنولوجية التي تتصل بالإنترنت وتيسر الاتصال بين الأجهزة المختلفة والتي ستسهم في تفعيل التحول الرقمي.



وأكد الرواجبة، أهمية إنترنت الأشياء في دعم متخذي القرار للمساهمة في إيجاد الحلول للمشاكل والتحديات وضمان السير في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي والبرنامج الحكومي لتنفيذ مضامينها.



وأشار لأهمية إنترنت الأشياء في تمكين الشركات والمؤسسات من فهم العملاء واحتياجاتهم على نحو أفضل، وبالتالي تحسين تجاربهم، بالإضافة إلى تحسين آليات اتخاذ القرارات لديها.



وأكد أهمية إنترنت الأشياء في توفير البيانات للمواطنين وتسهيل الحصول عليها والربط معها، وإيجاد منصات للعمل وتخزين البيانات والتعامل معها.

ولفت إلى ضرورة إنشاء أقسام أكاديمية في الجامعات وتدريب وإعداد خبراء في هذه المجالات، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات والأنظمة وتبسيط التسجيل والتراخيص للعمل في هذا المجال.



وشدد على ضرورة تسهيل إدخال القطع الإلكترونية الخاصة ببناء الحساسات والمجسات والتطبيقات، وبناء شركات مع رواد الأعمال والشركات لتطوير أنظمة لإنترنت الأشياء، لمراقبة وإدارة الطاقة والفيضانات والأشجار الحرجية والطرق وهدر المياه والعدادات الذكية وإنارة الطرق ومراقبة الطقس.



ودعا إلى ضرورة العمل على بناء القدرات وإعداد خطط عملية وشاملة للاستفادة من تقنية إنترنت الأشياء في جميع قطاعات الحياة، وتشجيع الريادة والابتكار بهذه التقنية.



وأشار إلى أهمية تخفيض تكاليف ربط الأجهزة مع الانترنت، من خلال توفير شرائح الكترونية بأسعار تشجيعية حيث أن كمية البيانات بسيطة ولكن العائد منها كبير، ما سيشجع المواطنين والشركات لربط جميع الأجهزة والمعدات والأشجار والشوارع وأي شيء مطلوب مراقبته.



وبحسب المهندس الرواجبة، يعتبر إنترنت الأشياء بمثابة ربط جميع الأجهزة والمعدات مع شبكة الإنترنت، فيما يقصد بالأشياء تركيب مجسات أو حساسات في كل مكان هدفها التحسس والقياس وتسجيل جميع المعلومات.