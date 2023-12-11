تحطم مقاتلة أمريكية F-16 في كوريا الجنوبية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تحطمت مقاتلة أمريكية من طراز "F-16" اليوم الاثنين في كوريا الجنوبية خلال رحلة تدريبية.
وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إنه تم إنقاذ الطيار بآمان بعد قفزه من الطائرة اضطراريا.
وتحطمت الطائرة المقاتلة عند سقوطها في المياه، بعد إقلاعها من قاعدة جوية في غونسان، على بعد 178 كيلومترا جنوب العاصمة سيئول.
وفي سياق آخر، نددت كوريا الشمالية بإجراء جارتها الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة، ووصفتها بالعمل الاستفزازي عديم الجدوى.
وذكرت "رودونج سينمون"، الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية، أن بيونغ يانغ، أشارت إلى المناورات العسكرية المشتركة التي أجرتها سيئول وواشنطن منذ أواخر أكتوبر، وقالت إن كوريا الجنوبية تندفع بشكل متهور لتمهد لحرب في شبه الجزيرة الكورية.
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