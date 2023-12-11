تحطم مقاتلة أمريكية F-16 في كوريا الجنوبية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- تحطمت مقاتلة أمريكية من طراز "F-16" اليوم الاثنين في كوريا الجنوبية خلال رحلة تدريبية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إنه تم إنقاذ الطيار بآمان بعد قفزه من الطائرة اضطراريا.

وتحطمت الطائرة المقاتلة عند سقوطها في المياه، بعد إقلاعها من قاعدة جوية في غونسان، على بعد 178 كيلومترا جنوب العاصمة سيئول.

وفي سياق آخر، نددت كوريا الشمالية بإجراء جارتها الجنوبية والولايات المتحدة تدريبات عسكرية مشتركة، ووصفتها بالعمل الاستفزازي عديم الجدوى.

وذكرت "رودونج سينمون"، الصحيفة الرئيسية في كوريا الشمالية، أن بيونغ يانغ، أشارت إلى المناورات العسكرية المشتركة التي أجرتها سيئول وواشنطن منذ أواخر أكتوبر، وقالت إن كوريا الجنوبية تندفع بشكل متهور لتمهد لحرب في شبه الجزيرة الكورية.