الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بينهم امرأة من مخيم بلاطة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم امرأة من مخيم بلاطة شرق نابلس.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات داخل المخيم ولم يبلغ عن إصابات.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال قامت بأعمال تجريف للشوارع داخل المخيم، وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم امرأة، هم تينا أحمد حشاش، وعمر غازي أبو ذراع، وصدقي الأغبر.
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