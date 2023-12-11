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الاحتلال يعتقل ثلاثة فلسطينيين بينهم امرأة من مخيم بلاطة

12/11/2023 2:26:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم امرأة من مخيم بلاطة شرق نابلس.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية اقتحمت المخيم، واندلعت مواجهات داخل المخيم ولم يبلغ عن إصابات.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال قامت بأعمال تجريف للشوارع داخل المخيم، وداهمت عددا من المنازل وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، واعتقلت ثلاثة مواطنين فلسطينيين بينهم امرأة، هم تينا أحمد حشاش، وعمر غازي أبو ذراع، وصدقي الأغبر.




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