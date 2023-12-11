أسبوع الفائدة.. إلى أين تتجه البنوك المركزية؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتجه بنوك مركزية كبرى هذا الأسبوع، نحو إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير، وسط مخاوف متجددة بشأن ارتفاع معدلات التضخم، وفي خطٍ متوازٍ بتوقعات متزايدة حول تخفيضات حادة في الفائدة العام المقبل.



وتنتظر الأسواق أسبوعاً حاسماً، يشهد قرارات الفائدة الأخيرة هذا العام، من جانب كل من بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي وبنك إنكلترا والبنك المركزي الأوروبي، والذين من المتوقع إبقائهم على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية المرتفعة، ضمن سياسات التشديد النقدي المتبعة منذ العام الماضي، لضمان استمرار التضخم في الانخفاض من أعلى مستوياته منذ عقود، حتى الوصول إلى المعدلات المستهدفة.



ويعقد الفدرالي الأميركي اجتماعه الأخير في 2023 يومي12 و13 من شهر كانون الأول الجاري. فيما يعقد بنك إنكلترا والمركزي الأوروبي اجتماعهما يوم الخميس 14 من الشهر نفسه.



وبحسب الخبير الاقتصادي الدولي في شركة J Safra Sarasin لإدارة الأصول المستدامة، رافائيل أولزينا مارزيس، فإنه "من المرجح أن تكون رسالة البنوك المركزية الأساسية متشابهة.. لقد تم إحراز تقدم جيد نحو خفض التضخم، لكنهم لا يستطيعون الشعور بالرضا عن النفس"، وفق ما نقلته الغارديان البريطانية.



ويعكس التداول في الأسواق المالية احتمالية تخفيضات تصل إلى 1.4 نقطة مئوية من قبل بنك الاحتياطي الفدرالي والبنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية العام 2024، وفقًا لبنك الاستثمار نومورا، في حين اشتدت التوقعات بأن يخفض بنك إنكلترا أسعار الفائدة بنحو نقطة مئوية واحدة.



وأشار صناع السياسة في Threadneedle Street إلى أنه يتعين الحفاظ على أسعار الفائدة في المملكة المتحدة عند المستوى الحالي البالغ 5.25% لفترة ممتدة؛ استجابة للتضخم المرتفع المستمر في البلاد، مما يقلل من احتمالية تخفيض أسعار الفائدة المتوقعة من قبل الأسواق المالية.



وكان محافظ البنك المركزي، أندرو بيلي، قد ذكر الشهر الماضي، أنه "من السابق لأوانه التفكير في خفض أسعار الفائدة"، في حين حذر من أنه "ليس هناك مجال للرضا عن النفس" بشأن التضخم على الرغم من انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين من 6.7% في أيلول إلى 6.7% إلى 4.6% في تشرين الأول.



كما حذر رئيس بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، جيروم باول، في وقت سابق من هذا الشهر من أنه سيكون من السابق لأوانه أن نستنتج بثقة أن أقوى بنك مركزي في العالم قد حقق موقفا تقييديا بما فيه الكفاية لترويض التضخم.

وأضاف: "نحن على استعداد لتشديد السياسة بشكل أكبر إذا أصبح من المناسب القيام بذلك".



وأظهرت أرقام من سوق العمل الأميركي يوم الجمعة 8 كانون الأول أن أكبر اقتصاد في العالم أضاف 199 ألف وظيفة في تشرين الثاني، ارتفاعًا من 150 ألفًا في الشهر السابق.



ويراقب محافظو البنوك المركزية عن كثب بيانات سوق العمل بحثًا عن دلائل على أن نمو الأجور يتباطأ إلى مستويات تتفق مع أهداف التضخم البالغة 2%.



ومن المتوقع أن تظهر أرقام سوق الوظائف في المملكة المتحدة يوم الثلاثاء 12 كانون الأول تباطؤ النمو السنوي في متوسط الدخل الأسبوعي في الأشهر الثلاثة حتى تشرين الأول إلى 7.7%، بانخفاض من 7.9% في الأشهر الثلاثة حتى أيلول.



ونقلت الغارديان عن مدير المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، جاجيت تشادا، قوله إن البنوك المركزية تستخدم نهج "الانتظار والترقب" للحماية من تفاقم الضغوط التضخمية.



وأضاف: "لقد قمنا بالرفع الثقيل بشكل أساسي.. الآن يتعلق الأمر برؤية كيفية استجابة الاقتصاد لذلك مع انتهاء التضخم".



وقال الاقتصادي الأوروبي في بنك أوف أميركا، روبن سيجورا كايويلا: "يبدو أن البنوك المركزية سعيدة بما فيه الكفاية بالتقدم في مكافحة التضخم. ولكن لا يزال الطريق طويلا من أجل التخفيضات".



ومع ذلك، تشير تقارير إلى أن النمو الاقتصادي يتباطأ في الدول المتقدمة حيث تشعر الأسر والشركات بوطأة الزيادة المستمرة في تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر على قدرتها الشرائية.

CNBC