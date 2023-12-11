خبير بالشؤون العسكرية لـ الوكيل: إسرائيل فشلت عسكرياً واستخباراتياً وادارياً بقطاع غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - رصدقال الخبير بالشؤون العسكرية والاستراتيجية الإسرائيلية العميد المتقاعد ضيف الله الدبوبي إن إسرائيل فشلت عسكرياً في شمال قطاع غزة واستخباراتياً في جنوبه وادارياً بسبب خسائرها البشرية وإصابة جنود جيشها في الحرب.



وأضاف الدبوبي خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الاثنين أن العمليات العسكرية الإسرائيلية متواجدة في جميع مناحي قطاع غزة ولا تقتصر على منطقة ما .



ولفت أن التوغل البري للجيش الإسرائيلي داخل المناطق المبنية على عكس السابق الذي كان يقتصر على المناطق الزراعية في غزة، معتبراً ذلك لصالح المقاومة مما يؤدي إلى وقوع خسائر كبيرة في صفوف الجيش الإسرائيلي.



وأكد أن إسرائيل مصرة على إنهاء المهمة بالقضاء على حماس في قطاع غزة بالرغم من خسائرها البشرية بالحرب وذلك بسبب الضغط الخارجي والداخلي عليها.



وأشار إلى أن المقاومة هي التي تدير المعركة مع جيش الاحتلال بقطاع غزة مؤكداً أن المقاومة تحتفظ بحق الرد على كل تحركات الاحتلال.



وأضاف أن المقاومة أجبرت القيادة الإسرائيلية على تحريك جنودها إلى جنوب غزة قائلا إن "المعارك في خان يونس لن تكون سهلة ولكن خطاب أبو عبيدة واثق، وستحقق المقاومة خسائر في جيش الاحتلال".



وتوقع أن القادم سيكون أسوأ في قطاع غزة لأن إسرائيل قادمة على تهديد وتسعى لتحقيق هدفها بإصرار قبل نهاية العام الحالي مشيرا إلى أن المقاومة مصرة أيضاً على المقاومة لغاية الوصول للنصر أو آخر شهيد.



وختم أن جيش الاحتلال يعلم أن المعركة لم تبدأ بعد مع المقاومة بعدة مناطق بالجنوب برغم أن المعركة مضى عليه ثلاثة شهور مؤكداً أن إسرائيل تحاول بكل الطرق لإنهاء الحرب قبل بداية العام الجديد 2024.