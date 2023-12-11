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الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية ويقتحم قرية حجة

12/11/2023 2:26:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، شابا من مدينة قلقيلية.
وأفاد شهود عيان لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله شناعة، بعد دهم منزله ذويه وتفتيشه.
كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية حجة شرق قلقيلية، وانتشرت في أحياء متفرقة منها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام.




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