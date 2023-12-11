الاحتلال يعتقل شابا من قلقيلية ويقتحم قرية حجة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، شابا من مدينة قلقيلية.
وأفاد شهود عيان لـ"وفا "، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عبد الله شناعة، بعد دهم منزله ذويه وتفتيشه.
كما اقتحمت قوات الاحتلال قرية حجة شرق قلقيلية، وانتشرت في أحياء متفرقة منها، وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام.
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