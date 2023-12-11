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الغذاء والدواء : ضبط 15 طنًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

12/11/2023 2:26:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضمن الحملات المستمرة التي تقوم بها المؤسسة العامة للغذاء والدواء حفاظا على الأمن الغذائي، داهمت فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة في مديرية المناطق، وبالتعاون مع الإدارة الملكية لحماية البيئة - قسم الرقابة البيئية، والمركز الأمني المختص، والأمن الوقائي، والبحث الجنائي، مساء أمس الأحد، منزلا سكنيا في إقليم الوسط وضبطت لديه كمية من المواد الغذائية منتهية الصلاحية تم التلاعب بتاريخ صلاحيتها.
وبين مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات، أن المواد الغذائية المضبوطة داخل المنزل والتي قدرت كميتها بنحو 10 أطنان ، تم استبدال تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية الذي تحمله بتاريخ غير حقيقي يشير إلى أنها سارية الصلاحية باستخدام آلات طباعة مخالفة مخصصة لهذه الغاية.
وأشار مهيدات إلى أن المواد الغذائية المضبوطة تنوعت ما بين مواد تموينية مختلفة ومعلبات وعصائر وسكاكر وزيوت وغيرها، مبينا أن المؤسسة حجزت كامل كمية المواد الغذائية التي ضبطت داخل المنزل لغايات إتلافها وتحفظت على الآلات المستخدمة في عملية التلاعب كما ستباشر المؤسسة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق القائمين على المنزل.


وأضاف أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة استمرت وحتى ساعات الفجر بعمليات تتبع كامل كمية المواد الغذائية التي تم استبدال تاريخ إنتاجها وانتهائها في المنزل المشار إليه، وضبطت كامل الكمية والتي قدرت بنحو 5 أطنان في موقع منفصل قبل عملية توزيعها ووصولها للمواطنين، حيث تم حجزها بالكامل لغايات إتلافها وإغلاق المنشأة.

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