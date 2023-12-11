الغذاء والدواء : ضبط 15 طنًا من المواد الغذائية منتهية الصلاحية

وأضاف أن فرق الرقابة والتفتيش التابعة للمؤسسة استمرت وحتى ساعات الفجر بعمليات تتبع كامل كمية المواد الغذائية التي تم استبدال تاريخ إنتاجها وانتهائها في المنزل المشار إليه، وضبطت كامل الكمية والتي قدرت بنحو 5 أطنان في موقع منفصل قبل عملية توزيعها ووصولها للمواطنين، حيث تم حجزها بالكامل لغايات إتلافها وإغلاق المنشأة.

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