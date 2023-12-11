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أقل درجة حرارة سجلتها المملكة خلال 24 ساعة ماضية

12/11/2023 2:26:16 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية إن أقل درجة حرارة سجلتها المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية كانت في منطقة الشوبك حيث وصلت درجات الحرارة الصغرى إلى 6.2 درجة مئوية .


وأضافت في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك أن درجات الحرارة الصغرى وصلت لنحو 8 درجات مئوية في عجلون والرمثا والخالدية والمفرق.


ونوهت أن منطقة مطار الملكة علياء وصلت درجات الحرارة الصغرى فيها إلى 10 درجات مئوية خلال الـ 24 ساعة الماضية .


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