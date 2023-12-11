أقل درجة حرارة سجلتها المملكة خلال 24 ساعة ماضية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية إن أقل درجة حرارة سجلتها المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية كانت في منطقة الشوبك حيث وصلت درجات الحرارة الصغرى إلى 6.2 درجة مئوية .
وأضافت في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك أن درجات الحرارة الصغرى وصلت لنحو 8 درجات مئوية في عجلون والرمثا والخالدية والمفرق.
ونوهت أن منطقة مطار الملكة علياء وصلت درجات الحرارة الصغرى فيها إلى 10 درجات مئوية خلال الـ 24 ساعة الماضية .
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