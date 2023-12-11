أقل درجة حرارة سجلتها المملكة خلال 24 ساعة ماضية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت دائرة الأرصاد الجوية إن أقل درجة حرارة سجلتها المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية كانت في منطقة الشوبك حيث وصلت درجات الحرارة الصغرى إلى 6.2 درجة مئوية .



وأضافت في منشور لها عبر صفحتها على فيسبوك أن درجات الحرارة الصغرى وصلت لنحو 8 درجات مئوية في عجلون والرمثا والخالدية والمفرق.



ونوهت أن منطقة مطار الملكة علياء وصلت درجات الحرارة الصغرى فيها إلى 10 درجات مئوية خلال الـ 24 ساعة الماضية .

