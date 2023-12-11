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سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

12/11/2023 2:26:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن عن تفعيل خطة الطوارئ المتوسطة واتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال جميع الإدارات بالاغوار وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، والأغوار الجنوبية وكذلك في جميع مواقع السدود في المملكة .


وتهيب سلطة وادي الأردن بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والارواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.


وأكدت أن طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين ضمن اقصى درجات الاستجابة وكذلك التعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة.


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