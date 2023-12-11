سلطة وادي الأردن تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت سلطة وادي الأردن عن تفعيل خطة الطوارئ المتوسطة واتخذت كافة الإجراءات والاستعدادات اللازمة من خلال جميع الإدارات بالاغوار وتفعيل غرف الطوارئ ورفع جاهزية الكوادر والآليات والمعدات في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومديرية التحكم وفي كافة المديريات التابعة لها، والأغوار الجنوبية وكذلك في جميع مواقع السدود في المملكة .
وتهيب سلطة وادي الأردن بالمواطنين والمزارعين ومربي المواشي بضرورة اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الممتلكات والارواح ومتابعة تطورات الحالة الجوية والابتعاد عن مناطق تجمع المياه والسدود ومجاري الأودية والسيول.
وأكدت أن طواقمها المناوبة في جميع إدارات السلطة في الأغوار ستعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الإجراءات وتلبية احتياجات المواطنين ضمن اقصى درجات الاستجابة وكذلك التعامل مع تطورات الحالة الجوية السائدة.
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